Espectacular árbol de Navidad de la Escuela de Arte de Huéscar inspirado en la carta de Virginia O´Hanlon sobre Papá Noel La misiva recibida en 1897 en el periódico neoyorquino The Sun propicio una famosa editorial de Francis Pharcellus reeditada cientos de veces

La Escuela de Arte de Huéscar, una vez más ha vuelto a sorprender con su árbol de Navidad. El árbol de este año está inspirado en «Yes, Virginia, there is a Santa Claus» una carta, que escribió una niña, llamada Virginia O'Hanlon al director del diario neoyorkino The Sun, en 1897. El periódico se apresuró a publicar una respuesta, que firmaría el veterano reportero Francis Pharcellus. La carta de Virginia y la respuesta del periódico se han convertido en la pieza periodística más reproducida y citada de la Historia. La Escuela de Arte de Huéscar ha tomado como idea la historia y la ha recreado con una niña oscense, llamada Valle que se mueve por todo el pueblo buscando la existencia de Papá Noel y encontrará una respuesta en la Escuela de Arte.

El árbol realiza un repaso por el patrimonio cultural de Huéscar con la técnica del papel cortado (papercut) y ha creado más de cuarenta cajas de luz, a modo de ilustraciones, donde se puede seguir la pericia de la niña que vera colmada su curiosidad y encontrará el valor de la Navidad.

El director del centro, Pablo Morales, indica que una vez su tuvo claro la idea a desarrollar comenzaron los trabajos a principio de noviembre y se han terminado ya comenzada las fiestas navideñas. En la elaboración del árbol han colaborado los profesores y un nutrido grupo de alumnos. Debido a la sexta ola de la Covid-19 no se realizó ningún acto de inauguración pero si se invitó al alcalde de Huéscar, Ramón Martinez, y a la concejala de Cultura, Alicia Rodriguez, quienes agradecen el gran trabajo realizado y el excelente resultado. Son muchas las personas que lo están visitando y todas coinciden en destacar que se trata de una obra de arte.

El árbol se puede visitar a diario de 18 a 21 horas durante toda la navidad excepto los días 31 de diciembre y 5 de enero.