La Escuela de Arte de Huéscar vuelve a sorprender con su instalación navideña IDEAL

La Escuela de Arte Huéscar enciende su «Arquitectura del Afecto»

La propuesta 2025 está inspirada en un poema creado especialmente para la ocasión

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Miércoles, 17 de diciembre 2025, 20:03

Comenta

Hay ciudades que celebran la Navidad encendiendo luces, y hay otras que deciden encender, además, algo más profundo. Como es tradicional la Escuela de Arte ... de Huéscar ha inaugurado su árbol 2025, una instalación artística denominada «Árbol de Navidad – Arquitectura del Afecto», una obra colectiva que transforma el árbol tradicional en un símbolo íntimo del pueblo: sus hogares, sus recuerdos y la emoción que los une.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

