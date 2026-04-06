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Pablo Zapata y Antonio Peláez durante el acto en Zújar IDEAL

Los escritores Pablo Zapata y Antonio Peláez presentan en Zújar sus últimas novelas

JOSÉ UTRERA

ZÚJAR

Lunes, 6 de abril 2026, 18:51

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Zújar acogió ayer domingo un acto cultural que reunió a los escritores Pablo Zapata Lerga y Antonio Peláez Martos, quienes presentaron sus más recientes novelas ... en un encuentro marcado por la cercanía, el diálogo literario y una amistad consolidada a lo largo de los años.

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