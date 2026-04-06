Los escritores Pablo Zapata y Antonio Peláez presentan en Zújar sus últimas novelas

Zújar acogió ayer domingo un acto cultural que reunió a los escritores Pablo Zapata Lerga y Antonio Peláez Martos, quienes presentaron sus más recientes novelas ... en un encuentro marcado por la cercanía, el diálogo literario y una amistad consolidada a lo largo de los años.

Durante el evento, ambos autores no solo dieron a conocer sus obras, sino que también compartieron impresiones sobre sus procesos creativos y la inspiración detrás de sus relatos, en una presentación mutua que combinó literatura y complicidad personal.

Por un lado, Pablo Zapata presentó La niña del Albaycín, una novela ambientada en los últimos días de la Granada nazarí. La historia está narrada desde la perspectiva de Zafira, una adolescente que describe la vida cotidiana en el barrio del Albaycín en plena transición histórica tras la llegada de los Reyes Católicos. A través de su mirada, el lector se adentra en la convivencia entre culturas, el ambiente familiar y el progresivo cambio que desemboca en el exilio o la conversión de sus habitantes. La obra destaca por su detallada recreación de la vida social, comercial y cultural de la época.

Por su parte, Antonio Peláez presentó Confesión en la piedra del sol, una narración que recorre más de un siglo a través de la vida de dos personajes unidos por una amistad marcada por secretos familiares. La novela, con tintes autobiográficos y ambientada principalmente en Zújar, explora temas como la memoria, la culpa, el perdón y la fragilidad de la sociedad. Alternando entre lo costumbrista y lo introspectivo, la obra incorpora además elementos cercanos al realismo mágico, aportando una atmósfera simbólica y evocadora.

Ambas novelas, pese a sus diferencias temporales y narrativas, establecen un diálogo temático en torno a la identidad, la convivencia y la evolución de las sociedades. Asimismo, el acto puso de manifiesto la conexión entre los autores, cuya relación personal se refleja en la complicidad mostrada durante la presentación.

El encuentro cultural se desarrolló en un ambiente participativo, consolidando a Zújar como un espacio activo en la promoción literaria y el intercambio cultural.