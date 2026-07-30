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El escritor Manuel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza»

El poeta onubense recibió el premio de manos del alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos

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Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza»
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Manuel Vázquez Medel, escritor, poeta, crítico literario y profesor universitario, visita Baza para recibir el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza» que este año ... alcanza su novena edición.

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El escritor Manuel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza»

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