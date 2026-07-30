El escritor Manuel Vázquez Medel recibe el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza»

Manuel Vázquez Medel, escritor, poeta, crítico literario y profesor universitario, visita Baza para recibir el Premio Internacional de Poesía «Dama de Baza» que este año ... alcanza su novena edición.

El alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, fue el encargado de realizar la entrega del premio dotado con 1.000 euros en metálico, la publicación de su antología creativa y una reproducción de la escultura íbera encontrada en 1971. En su discurso Manuel Vázquez elogió el poder pacifista de la palabra como medio natural de entendimiento entre las personas.

A la ceremonia de entrega del premio asistieron varios miembros del jurado, presidido por el poeta y miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada, Pedro Enríquez, y del que también han formado parte Perfecto Herrera, abogado, poeta y director de los Velorios Poéticos de Almería; José Manuel Darro, artista plástico, escultor y grabador de trayectoria internacional; Enrique Gracia, escritor, poeta, divulgador cultural y ganador de este premio en su octava edición; y Francisco Arias, licenciado en Filosofía y Letras, catedrático, poeta y dramaturgo.

Además del premio principal, también recibieron Mención de Honor los autores Gloria Nistal Rosique, Rafael Luna García, Stefania Di Leo y Abdul Hadi Sadoun. En el acta del fallo del jurado figuran los nombres de los cinco finalistas de esta edición: Ramón Martínez, Ivonne Sánchez, Francisco Álvarez-Koki, Alonso de Molina y Sara Harb. Dos de ellos, en nombre del resto, aprovecharon la ocasión para leer un par de poemas. El maestro de ceremonias fue Rafael García, director del Aula de Poesía, que es la persona que organiza este galardón desde sus inicios.

Hijo predilecto de Huelva, Manuel Vázquez Medel, de 70 años, es un amante de las letras desde distintos puntos de vista. Creador, poeta, ensayista, es un verdadero científico de todo lo que venga escrito. Catedrático de Literatura y Comunicación, ha dedicado gran parte de su vida profesional al mundo del periodismo y los medios. De hecho, fue el primer presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía. Gran conocer de la obra de Juan Ramón Jiménez, está vinculado desde hace décadas a la Universidad de Sevilla, donde ha dejado una profunda huella como profesor. «Pájaro de la noche», «Remota luz» o «Mágico poder» son algunas de sus obras poéticas.