El equipo de gobierno de Baza niega haber llamado «hija de puta» a la concejala Lidia Sánchez

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Baza (PP y concejal no adscrito) piden a la concejal de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez y al ... exconcejal de IU Juan Ramón Gil van Gils que demuestren las acusaciones que han realizado contra concejales del PP o rectifique de inmediato tan grave acusación.

Fue en el primer punto del orden del día del pleno ordinario de noviembre celebrado el pasado 27 de noviembre cuando Lidia Sánchez aseguró que, en el desarrollo del punto tercero del pleno de octubre de 2025, los concejales José Antonio Valdivieso y Antonio Peña se dirigieron a ella llamándola «hija de puta». Indican desde el gobierno municipal. En esa misma intervención afirma que ese insulto se encuentra «recogido de forma íntegra en la grabación» y que es un «hecho verificable y documentado».

«Desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza negamos rotundamente que ese insulto se haya realizado ni por los concejales aludidos ni por ningún otro concejal de este equipo de gobierno. Por consiguiente, ni se encuentra recogido de forma íntegra en la grabación, ni es un hecho verificable ni documentado» señalan.

El PP solicita a la concejala Lidia Sánchez, a la mayor brevedad posible, que demuestre esta gravísima e indigna acusación o que rectifique sus palabras y pida perdón a estos corporativos. «Exigimos que esa rectificación y ese perdón se produzcan en el próximo pleno ordinario de diciembre que celebrará este Ayuntamiento de Baza». «No queremos llegar a la vía judicial, por lo que abrimos esta posibilidad de acuerdo previo».

El equipo de gobierno también pide rectificación, ante las afirmaciones realizadas por Juan Ramón Gil van Gils en su artículo titulado «¡Extra, extra! No faltemos al Circo, allí siempre ha habido respeto y educación», en que se dice textualmente «además de esto, vimos a concejales del PP faltando a las opiniones de los grupos (sobre todo de Lidia, que la tienen asada) tachándolas de tonterías, además de algún «hija de puta» que se le escapó desde la bancada del gobierno», Lo que también es desmentido por el gobierno municipal del PP, quien dice haber visualizado el video del pleno. Donde efectivamente no se escucha los comentarios que hicieron los concejales, posiblemente porque tenían el micrófono, pero cuestión diferente es que se pudiera escuchar por parte del público asistente al pleno y por parte de los concejales de la oposición más próximos a los lugares donde supuestamente se produjeron los insultos.