Puesto informativo de ERACIS + en el Barrio de las Cuevas de Baza IDEAL

El equipo ERACIS+ acerca su programa a las fiestas del barrio de las Cuevas de Baza

El objetivo fue la captación de nuevos participantes que puedan beneficiarse de los recursos y actividades que se realizan

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 25 de agosto 2025, 09:50

El equipo ERACIS+, ha participado activamente en las fiestas del barrio de las Cuevas de Baza, organizadas por la Asociación de Vecinos AVANGEL, con el objetivo de dar a conocer su labor e invitar al vecindario a sumarse a su programa.

Durante una jornada, el equipo instaló un punto informativo en el que se ofrecieron detalles sobre los distintos programas y talleres que actualmente se desarrollan en el marco de ERACIS+. La iniciativa buscó acercar a la población las oportunidades de formación, orientación y apoyo comunitario que se ponen a disposición de las personas participantes.

El propósito principal de esta campaña fue la captación de nuevos participantes que puedan beneficiarse de los recursos y actividades que el programa ofrece, favoreciendo así la inclusión social, la empleabilidad y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas del barrio.

Con acciones como esta, el equipo ERACIS+ refuerza su compromiso de trabajar de manera cercana con la comunidad, promoviendo la participación ciudadana y el acceso a programas que contribuyen al desarrollo social y personal de la población.

Los requisitos para poder acceder a este recurso son estar empadronado en las Cuevas de Baza, tener entre 16 y 65 años y estar dispuesta a mejorar su situación social y laboral.

Es un servicio totalmente gratuito y adaptado a las necesidades y objetivos de cada persona participante. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo Plus y la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía,

