Endesa instala en Baza el transformador más grande del sur de España

Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, está desarrollando una nueva infraestructura eléctrica en Baza que permitirá reforzar la red de distribución ... en el eje Málaga-Granada-Almería, permitiendo así la integración de nueva capacidad de demanda en la red, lo que favorecerá futuros desarrollos urbanísticos e industriales en Andalucía oriental, además de permitir la evacuación a la red de energía procedente de generación renovable en el sistema eléctrico andaluz.

El proyecto eléctrico, dotado de una inversión de 13 millones de euros constituye una de las actuaciones más relevantes que Endesa está desarrollando actualmente en el sur de España para fortalecer sus infraestructuras eléctricas. Consiste en la construcción de una nueva subestación con tecnología híbrida de 132 kV junto al nodo eléctrico de 400 kV de Baza y la instalación de un nuevo transformador 400/132 kV, lo que permitirá conectar la red de distribución con la red de transporte de 400 kV. Esto se traduce en una red más robusta preparada para futuros crecimientos que se traducirán en el desarrollo socioeconómico de la región.

Además, la infraestructura permitirá incrementar la capacidad de la red eléctrica en Jaén, Granada, Málaga y Almería, al tiempo que facilita la evacuación de nueva generación renovable, contribuyendo así al desarrollo de la transición energética y a un mayor aprovechamiento de los recursos renovables de Andalucía oriental.

Una instalación de grandes dimensiones

El transporte del nuevo transformador requirió de una maniobra técnica sin precedentes, a manos de un equipo experto de técnicos de e-distribución, al tratarse de una máquina de enormes dimensiones; concretamente, cuenta con una bancada de 18 metros de largo por 10 metros de ancho y una profundidad de 2,7 metros. Además, alcanza un peso total de 440 toneladas y, una vez completado el montaje de todos sus accesorios, tendrá una altura cercana a los 10 metros.

El transformador, que destaca por sus características técnicas, es el mayor de este tipo instalado hasta el momento por Endesa en el sur de España. La compañía dispone ya de cuatro transformadores de estas características en Cataluña, concretamente en Bescanó, Ascó, Garraf y Calders, y actualmente desarrolla un nuevo proyecto similar en esta comunidad autónoma.

Para Endesa, el desarrollo de nuevas infraestructuras eléctricas y el refuerzo de las existentes son parte fundamental de su estrategia para preparar la red de distribución ante futuros incrementos de la demanda eléctrica. Tener una red con mayor capacidad permitirá atender en el futuro nuevas necesidades de suministro ligadas al desarrollo urbanístico y a la implantación o crecimiento de actividades empresariales e industriales. En este sentido, la nueva infraestructura de Baza contribuye a dotar a la zona de una red más robusta y con mayor capacidad para acompañar su evolución económica y territorial.

El refuerzo de las redes adquiere además una importancia creciente en un contexto marcado por la electrificación de la economía, en el que actividades tradicionalmente abastecidas mediante combustibles fósiles avanzan hacia soluciones eléctricas. Anticipar esas necesidades exige contar con infraestructuras capaces de absorber progresivamente nuevos consumos y, al mismo tiempo, integrar una cantidad creciente de generación renovable.