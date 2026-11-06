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Endesa instala en Baza el transformador más grande del sur de España

Con una inversión cercana a los 13 millones de euros, esta infraestructura es estratégica para preparar la red de distribución para futuros aumentos de capacidad que permitan desarrollos urbanísticos e industriales

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Nueva infraestructura eléctrica en Baza
José Utrera García

José Utrera García

Baza

Endesa, a través de su filial de Redes e-distribución, está desarrollando una nueva infraestructura eléctrica en Baza que permitirá reforzar la red de distribución ... en el eje Málaga-Granada-Almería, permitiendo así la integración de nueva capacidad de demanda en la red, lo que favorecerá futuros desarrollos urbanísticos e industriales en Andalucía oriental, además de permitir la evacuación a la red de energía procedente de generación renovable en el sistema eléctrico andaluz.

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