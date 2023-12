El encendido del alumbrado de navidad en Baza da paso a un macropuente

Con la inauguración de la iluminación extraordinaria de Navidad, Baza comienza un larguísimo puente festivo que para los escolares y docentes se prolonga durante una semana completa de vacaciones, pues a la festividad local del 4 de diciembre día de Santa Barbará se le unen las fiestas del 6 y 8 de diciembre.

Decenas de vecinos se dieron cita en la tarde del pasado 1 de diciembre en la Plaza Mayor para presenciar el acto oficial de encendido de la iluminación extraordinaria de Navidad en las calles de la ciudad. Este año fue el alcalde, Pedro J. Ramos, el encargado de apretar el botón que encendió el gran pino-cono que protagoniza la decoración de este año la principal plaza bastetana, así como la gran silueta de bola navideña que servirá para muchos como luminoso y emblemático marco en sus fotos de recuerdo y punto de encuentro de estas fechas. No obstante la plaza ha quedado un poco pobre de luz y lo mismo ocurre en calles próximas. El consistorio deberá de plantearse aumentar el presupuesto y apostar o no por convertir a la ciudad en un referente del norte de la provincia, en cuanto a iluminación navideña se refiere, pues está demostrado que es un atractivo no solo para los bastetanos, también para visitantes de la zona más o menos próxima.

A pesar del frío, que ya se deja notar en Baza y comarca con cierta severidad, pequeños y mayores desbordaron las previsiones que se había hecho el Ayuntamiento para la inauguración con el que la ciudad arranca una programación especial repleta de actividades. No pararon durante toda la tarde los hinchables y muy aplaudida fue la actuación de los chicos y chicas del Coro del Conservatorio Profesional de Música José Salinas de Baza quienes pusieron la nota musical a la tarde noche.

Tras el encendido de las luces, llegó el tiempo de las fotos, los vídeos con la plaza iluminada como escenario de fondo, las primeras felicitaciones navideñas. Fue el momento en el que los concejales presentes en el evento, de todas las formaciones políticas con representación en la corporación municipal, se encargaron de repartir entre el público el primer aguinaldo de la Navidad, un chupito de licor y un dulce o una mano de Cascamorras. Minutos antes del encendido oficial ya estaban en marcha las luces en otros puntos de la ciudad, entre las que destacan este año los elementos situados en las glorietas del entorno urbano, esos esbeltos ciervos y esas cajas de regalo que ya algunos utilizan como fondo de pantalla en sus móviles. 60.000 euros ha invertido el Ayuntamiento este año en la iluminación especial de Navidad, la partida más cuantiosa de los 150.000 euros que, aproximadamente, se han destinado a la programación más de 100 actividades que se prologaran hasta cinco de enero con la tradicional cabalga de sus majestades los Reyes Magos que este vez mantendrá su recorrido habitual, anunciándose cambios para el 2025.