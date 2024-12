La empresa Atende nueva gestora del Servicio de Ayuda a Domicilio en Baza

JOSÉ UTRERA BAZA Domingo, 8 de diciembre 2024, 11:07 | Actualizado 11:56h. Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

La empresa Atende, filial de Clece especializada en Servicios Sociales, ya está gestionando, desde el pasado 1 de diciembre, el Servicio de Ayuda a Domicilio en Baza, tanto el relacionado con la Ley de Dependencia como el municipal. Tiene por delante un año de contrato y la posibilidad de prorrogarlo durante otros tres años más de uno en uno. El precio de la hora con el que comienza esta nueva etapa es de 15,45 euros.

El alcalde, Pedro J. Ramos, y la concejala de Bienestar Social, Priscila Martínez, han presentado a la nueva empresa junto al delegado de Andalucía oriental de la empresa, David Cobo, y del Jefe de Servicio en Baza, Miguel Clifford. Culminando así el proceso de renovación de la empresa adjudicataria de este servicio, que el equipo de gobierno inició para poner remedio a algunas circunstancias que venían provocando el reparo de los técnicos municipales. Según indican desde el gobierno municipal, que decidió en contra la opinión de las trabajadoras del servicio no prorrogar el contrato a la anterior concesionaria. Según el alcalde, han tenido que producirse varios procesos licitatorios provocados por diversas reclamaciones de las empresas concursantes, hasta que se ha obtenido la completa y absoluta legalidad en un trámite que es muy importante para la ciudad de Baza, ya que en este Servicio de Ayuda a Domicilio trabajan 234 personas, la gran mayoría de ellas mujeres, con un total de 773 usuarios que día a día reciben atención por parte de ellas. «Que nadie dude que este servicio es más que importante para este equipo de gobierno y que vamos a velar en todo momento porque el contrato que hemos firmado con la nueva empresa se va a cumplir de forma rigurosa, incluso a mejorar en todo lo que sea posible», destaca la concejala responsable del área.

El representante de Atende agradece la confianza del Ayuntamiento; «habéis hecho una buena apuesta», indica David Cobo, para el que la solvencia de su empresa está de sobra demostrada. En Andalucía atienden a más 50.000 usuarios, 20.000 en las provincias de Granada, Jaén y Almería, con más de 20.000 auxiliares en la región y por encima de 6.000 en las provincias orientales andaluzas. «Nuestros clientes y nuestros trabajadores confían en nosotros», asegura Cobo, que no ha tenido ninguna duda al afirmar que «cumplimos la legalidad al máximo». Según explica, Atende fue una de las entidades que impulsó el actual convenio regional de Ayuda a Domicilio, que ha supuesto una dignificación de las condiciones laborales del sector.

En cuanto a la situación que han encontrado en Baza, el representante de Atende asegura que «hay un poco de todo». Ha explicado, por ejemplo, que no han encontrado coordinadoras del servicio, es decir, personas encargadas de la organización, ya que las encargadas de esta tarea eran ayudantes de coordinación. Una de las primeras medidas adoptadas ha sido reconocer esa categoría de coordinadoras, con el aumento de sueldo y constatación en nómina y contrato que supone.

David Cobo explica algunas de las mejoras que esperan realizar, como la promoción del usuario y la integración en su entorno, con actuaciones en comunidad, relaciones entre usuarios, etc. También se prestará atención a la formación, algo imprescindible para Atende, que pretende que todas las personas que trabajen en este servicio tengan el certificado de profesionalidad, algo que actualmente no se produce. «Intentaremos también que no se produzcan muchos cambios en la adjudicación de usuarios a trabajadoras, es decir, minimizar la rotación, aunque sabemos que es complicado», indica Cobo.

Cinco días después de hacerse cargo del servicio la nueva empresa ya ha tenido que hacer frente a una concentración de trabajadoras, que reclaman la readmisión de dos compañeras.