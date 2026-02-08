Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Embalse del Negratín JOSÉ UTRERA

El embalse del Negratín volverá a transferir agua a Almería

El embalse se encuentra por encima de los 210 hectómetros cubicos que abre la posibilidad del trasvase.

JOSÉ UTRERA

BAZA

Domingo, 8 de febrero 2026, 10:55

Comenta

El embalse del Negratín volverá a transferir agua a la provincia de Almería tras casi cinco años. La Junta de Andalucía, a través de la ... Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, va a solicitar este lunes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora con el objetivo de que se inicie nuevamente el envío de recursos hídricos hacia el Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Abusa de una joven ebria que le pidió que no la dejara sola en una fiesta porque tenía miedo
  2. 2

    La persona sin hogar más VIP de Granada
  3. 3

    Todos los colegios de Granada excepto tres tendrán clase este lunes
  4. 4 «La mitad de la aceituna se queda en el suelo y la otra se la lleva el agua»
  5. 5 El transportista de Granada que convenció a Leroy Merlin de que es el más rápido
  6. 6 Asalta una joyería de Granada con una pistola de aire comprimido y acaba detenido
  7. 7 Pedro Sánchez visitará Huétor Tájar este lunes
  8. 8 Pablo Linde y Raúl Casares, los granadinos que te llevan la dieta a casa para que adelgaces sin cocinar
  9. 9 Buscan a Nieve, un perro desaparecido durante la tormenta en Dúdar
  10. 10

    La sucesión de temporales provoca daños en la mitad de los pueblos de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El embalse del Negratín volverá a transferir agua a Almería

El embalse del Negratín volverá a transferir agua a Almería