El embalse del Negratín volverá a transferir agua a Almería

El embalse del Negratín volverá a transferir agua a la provincia de Almería tras casi cinco años. La Junta de Andalucía, a través de la ... Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, va a solicitar este lunes a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la convocatoria de la comisión de gestión del trasvase Negratín-Almanzora con el objetivo de que se inicie nuevamente el envío de recursos hídricos hacia el Valle del Almanzora y el Levante almeriense.

«Se trata de una muy buena noticia para la provincia de Almería, ya que el trasvase permanece cerrado desde julio de 2021. De materializarse, los regantes podrían volver a aprovechar recursos del Negratín después de casi cinco años sin aportaciones», explicado el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco.

El consejero señala que en estos momentos se cumplen los condicionantes técnicos y objetivos que establece la normativa para que el trasvase pueda activarse, ya que el embalse del Negratín se sitúa por encima de los 210 hectómetros cúbicos –en concreto, a 216,6hm3 a fecha 7 de febrero- y la regulación general del sistema del Guadalquivir supera el 30%.

El trasvase Negratín-Almanzora está regulado por la disposición adicional vigesimosegunda de la Ley 55/1999, que autoriza la transferencia de hasta 50 hectómetros cúbicos anuales, 43 para riego y 7 para consumo humano, desde el embalse de la comarca de Baza, en la cuenca del Guadalquivir, hasta el embalse de Cuevas del Almanzora, en la provincia de Almería.

Asimismo, la Orden AAA/2454/2012, de 8 de noviembre, establece la creación de la Comisión de Gestión Técnica de esta transferencia, órgano competente para evaluar las condiciones y acordar el inicio de los trasvases cuando se cumplan los requisitos previstos en la normativa.

«Estas circunstancias favorables son consecuencia directa del último tren de borrascas que se está sucediendo en Andalucía y que ha implicado un importante incremento del nivel de los embalses, señalado el consejero.

A la vez que defiende que «cuando hay agua disponible y se cumplen las reglas, lo responsable es aplicar los mecanismos de solidaridad hídrica previstos». En los últimos dos años los regantes de Almería han venido comprado derechos de riego a una comunidad de regantes de la comarca de Baza y llevandose agua para Almería.

Desde la Junta de Andalucía se espera que, una vez solicitada formalmente la convocatoria de la comisión, se pueda avanzar con rapidez en la toma de decisiones necesarias para reactivar el trasvase.

El Embalse del Negratín aumenta el agua embalsada en 27,45 hm3 en las últimas 48 horas y lo seguirá haciendo pues los pantanos de la Bolera en Pozo Alcón y el Portillo, se encuentra en nivel rojo o situación según CHG de carácter excepcional desembalsando enormes cantidades de agua, para bajar sus nieves de agua y poder estabilizarse.

Según la información hecha pública por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, si este embalse tenía 146 hm3 el 14 de enero-2026, equivalente al 25,57 % de su capacidad total que es 571 hm3, cuando se inició el actual período de lluvias, el 7 de febrero, tiene un volumen de agua embalsada de 216,12 hm3 equivalentes al 37,84 % de su capacidad de embalse total, lo que supone que desde el 17 de enero ha aumentado el volumen de agua embalsada en el Negratín en 70,12 hm3, un volumen próximo a la capacidad total de embalse de los embalses de La Bolera (46,66 hm3) y Portillo (31,34 hm3) juntos. El Negratín que es un embalse regulador de cuenca y cuya agua suele ir al bajo Guadalquivir esTÁ aumentado el agua embalsada a razón de 13,07 hm3, cada 24 horas.

En embalse de la Bolera esa desembalsando 83, 77 m3/ segundo y el Portillo 47, 57m3/segundo. Mientras que el Negratín mantiene constante el volumen de agua desembalsada en 0,18 hm3/segundo, un caudal con el que se quiere mantener el caudal ecológico del Guadiana Menor.

Con la llegada de la tormenta Marta, la actual situación se pueden prolongar varios días más.