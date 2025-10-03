Educación destaca los servicios complementarios del colegio Santos Médicos de Cortes de Baza María José Martín asegura que tienen «un papel fundamental en la conciliación de la vida familiar y laboral»

JOSÉ UTRERA CORTES DE BAZA Viernes, 3 de octubre 2025, 17:31 Comenta Compartir

La delegada territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional María José Martín Gómez, visita el Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Santos Médicos Cosme y Damián de Cortes de Baza, con el objetivo de interesarse por el funcionamiento y la implantación de los servicios complementarios que ofrece el centro a la comunidad educativa.

La delegada destaca «el papel fundamental que desempeñan estos servicios en la conciliación de la vida familiar y laboral, así como en el enriquecimiento de la propuesta educativa del colegio».

El CEIP Santos Médicos Cosme y Damián, que cuenta con una plantilla de 16 docentes y 3 personas de administración y servicios para atender a 103 alumnos y alumnas, ofrece una cartera completa de servicios complementarios, «consolidándose como un centro de referencia en la comarca», según María José Martín.

El centro tiene aula matinal, comedor escolar y dispone de una ruta de transporte escolar ordinario, un servicio esencial para garantizar el acceso a la educación del alumnado de las zonas rurales.

La delegada destaca que la reciente autorización del Aula Matinal para el curso 2025-2026 «es una muestra del compromiso de la Junta de Andalucía por extender y consolidar estos servicios en los municipios». El CEIP Santos Médicos Cosme y Damián se encuentra entre los tres centros de la provincia de Granada que han recibido una nueva autorización para Aula Matinal este ejercicio.

Martín Gómez recuerda que el curso 2025-2026, la provincia de Granada cuenta con 211 comedores escolares (41 de Gestión Directa y 170 gestionados por APAE de los cuales 159 con catering y 11 con cocina «in situ»). En total atiende a 17.223 usuarios. Desde el año 2020 al 2025 se han autorizado 16 nuevos comedores.

Asimismo, la provincia tiene un total de 171 aulas matinales, que atienden a 11.310 usuarios. Desde el año 2020 al 2025 se han autorizado 26 nuevas aulas matinales. En cuanto al transporte escolar, se benefician 13.064 alumnos de la provincia, que son trasladados diariamente.