La edil de Compromiso por Baza, objeto de «ataques» por no apoyar los sueldos del equipo de gobierno

La situación que se vive en el ayuntamiento de Baza, donde el equipo de gobierno ha intentado en dos ocasiones aprobar las dedicaciones exclusivas y el importe de las mismas, ha propiciado que la edil de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez, sea objeto «de diversos ataques», ante su negativa hasta el momento de apoyar la propuesta del PP, tal y como sucedió en el pleno extraordinario del pasado viernes.

Lidia Sánchez se muestra contraria a un gobierno municipal en el que esté Vox y además se siente ignorada ante cualquier negociación. De hecho, ya índicó en el último pleno que en la Junta de Portavoces, el PP le presentó el escrito con la propuesta de sueldos, sin haber negociado nada, como un hecho consumado. La afectada se muestra muy cauta, no quiere polemicas y solo ha indicado que intenta gestionar la situación de la mejor manera posible.

El portavoz de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Baza, Juan Ramón Gil van Gils, ha mostrado su apoyo y solidaridad a la portavoz de Compromiso por Baza, Lidia Sánchez «que está sufriendo un nivel de ataques y de presión absolutamente indecentes, con numerosas pintadas, faltas de respeto, intoxicaciones sobre si es Baza lo que le mueve o directamente ese llamamiento antidemocrático del PP de Baza a que sus compañeros la descabecen«.

«Lidia no se merece todo esto, cuando además gobiernan gracias a su voto en el Pleno de investidura, independientemente de las decisiones que vaya tomando en cada momento. Parece que quieren hacerle pagar caro el hecho de ser mujer, independiente, y con ideas claras sobre qué Baza quiere y qué Baza no quiere y de que quiera hacer cumplir con aquello que acordaron para tener su apoyo», añadió.

Gil van Gils invita al actual equipo de gobierno a «asumir su responsabilidad». «Han necesitado menos de dos meses para demostrar que son absolutamente incapaces de dirigir el ayuntamiento de Baza. Que para ellos el cambio es gobernar con puño de hierro y buscando brazos de madera como si tuvieran mayoría absoluta, olvidando que solo tienen 9 concejales. Que han venido al ayuntamiento a cobrar todos (10 concejales de 10 tras el acuerdo con Vox) y que no están dispuestos a mover en nada esa propuesta, que es lo único que se le está pidiendo desde la oposición. Que, o gobiernan como quieren y los demás les reímos las gracias, o son incapaces de hacerlo. Que tienen más ganas de abandonar el gobierno municipal (si no no se entienden sus últimas decisiones) que de dar su brazo a torcer y negociar y llegar a acuerdos. En este momento, lo único que les queda es decidir en qué momento dejan el gobierno municipal, ya que han roto todos los puentes con el resto de partidos de la corporación, y no son fáciles de recomponer».

La situación política que se está viviendo en el Ayuntamiento de Baza, con un equipo de gobierno (PP) que no logra los apoyos necesarios para sacar adelante los sueldos que tienen que cobrar los corporativos, está propiciando situaciones que ponen muy difícil un acuerdo si no imposible. El comunicado emitido el lunes pasado por el equipo de gobierno arremetiendo contra los grupos de la oposición va en dirección contraria a lo que debería de ser un acuerdo, tal y como si se alcanzó con la organización municipal. Que ahora ha sido modificada con la incorporación del concejal de Vox, Rafa Azor al equipo de gobierno.

Negociaciones en Caniles

En la tarde de ayer miércoles estaba previsto una reunión en Caniles, entre responsables del PP a nivel provincial con la alcaldesa de Caniles, María Pilar Vázquez como cabeza visible el Compromiso por Andalucía. El objeto de la reunión es alcanzar un acuerdo en Baza y Caniles, de manera que Pilar Vázquez pueda sacar adelante las liberaciones de concejales y los sueldos en Caniles y a la vez que Compromiso por Baza, apoye al PP en el Ayuntamiento de Baza.

Los resultados de la reunión se conocerán de inmediato, ya que mañana viernes hay convocado un nuevo pleno en Caniles para volver a debatir los sueldos y liberaciones de los corporativos y alcaldesa. María Pilar Vázquez, en declaraciones realizadas en Onda Cero Baza, defendió la independencia del grupo Compromiso por Baza y su portavoz Lidia Sánchez, que está realizando un gran trabajo, a la vez que recuerda que Sánchez con su voto propicio el 17 de junio que el alcalde de Baza, sea Pedro Justo Ramos.

Por su parte nueve integrantes de la candidatura de Compromiso por Baza han hecho público un comunicado, desautorizando a su cabeza de lista de la que dicen no comparte con ellos las decisiones que está adoptando. Y es que la gobernabilidad del Ayuntamiento de Baza, pasa por el apoyo de Lidia Sánchez, una vez que el PP ya tiene 10 concejales con la incorporación de Vox.