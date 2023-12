Los edificios Razalof y del cine Ideal ya producen su propia energía

Ayuntamiento ha informado de la puesta en marcha de las instalaciones fotovoltaicas instaladas hace años en los edificios de Razalof y del cine Ideal que desde ahora van a producir su propia energía limpia para el consumo de los numerosos servicios que se desarrollan en ambos edificios. El consistorio destaca que las placas solares han permanecido sin funcionar desde que se instalaron hace más de una década con un coste que entonces rondó los 170.000 euros.

Según las primeras estimaciones del equipo de gobierno, la puesta en marcha de estas instalaciones va a suponer un ahorro que podría superar los 12.000 euros anuales. Esta iniciativa será la primera de una serie de actuaciones similares que se tiene previsto llevar a cabo en otros edificios e instalaciones municipales, con el objetivo de reducir cada año la factura eléctrica en varias decenas de miles de euros más.

Al frente de estas iniciativas están los concejales encargados de la unidad de Mantenimiento, Rafael Azor y Juan Antonio Corral, que desde el primer día se comprometieron a dar uso a estas infraestructuras y a rebajar en todo lo posible el gasto por consumo eléctrico municipal. En ambos casos, el mantenimiento de estas instalaciones presentaba varias deficiencias, lo que ha hecho necesario reponer más de veinte placas que no estaban, así como algunos instrumentos de control y de gestión, a la par que se ha llevado a cabo toda la tramitación y la legalización de los proyectos, que carecían de esta documentación.

Una operación que se ha aprovechado para introducir nuevas tecnologías más modernas y eficaces que producirá en Razalof 20.000 watios y 10.000 en el Cine Ideal que, en principio, será para consumo propio y, en caso de excedentes, se compensarán con los consumos de otros espacios públicos.

«Estas dos primeras plantas son un ejemplo de lo que queremos llevar a cabo durante esta legislatura, es decir, aprovechar al máximo las posibilidades de los edificios municipales para obtener energías baratas y que nos puedan ayudar a rebajar la factura eléctrica que paga el Ayuntamiento», indica el alcalde. «No entendemos cómo se hizo esta inversión y se dejó sin uso durante tantos años. Según mis cálculos, en los once años que llevan paradas el Ayuntamiento se podría haber ahorrado unos 120.000 euros. Nosotros prometimos que las pondríamos a funcionar antes de que terminara el año y aquí está el fruto de nuestro trabajo. Estamos demostrando que las cosas están cambiando en el Ayuntamiento», expresaba el concejal Juan Antonio Corral. Por su parte, el concejal no adscrito, Rafael Azor, responsable máximo de Mantenimiento se mostraba satisfecho ya que «por fin he podido actuar para poner en marcha unas placas cuya situación me venía preocupando desde hace años. En numerosos plenos reclamé que las pusieran en funcionamiento y no hubo respuesta, pues aquí está el resultado que se podía haber tenido y disfrutado hace años».