II Edición de los Premios «Villa de Caniles» Se pretende fomentar la investigación academica sobre asuntos relacionados con el municipio

JOSÉ UTRERA CANILES Domingo, 14 de septiembre 2025, 11:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Caniles, con el objetivo de fomentar el estudio y la investigación en torno a nuestra Villa y sus gentes, presenta la convocatoria de la II Edición de los Premios TFG, TFM y Tesis Doctoral «Villa de Caniles».

Esta iniciativa, que alcanza su segunda edición, busca apoyar a estudiantes e investigadores, animándolos a centrar sus trabajos en cualquier temática vinculada con Caniles. Se trata de una apuesta por la investigación como motor de desarrollo y como herramienta de proyección del municipio.

Uno de los principales requisitos es que los trabajo presentados deberán estar relacionados con Caniles, aunque no será necesario residir ni haber nacido en la localidad.

El concurso contempla tres modalidades de participación: Trabajo Fin de Grado, Trabajo Fin de Máster y Tesis Doctoral. En cualquiera de estos tres casos, los trabajos deberán haber sido defendidos con éxito entre los cursos académicos 2015/2016 hasta 2024/2025.

Se otorgarán un premio por cada modalidad: 300 euros para TFG, 400 euros TFM y 500 euros para Tesis Doctoral.

El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 30 de septiembre de 2025.

La concejal de participación Rocío Vázquez ha informado que ya se han comenzado a registrar los primeros trabajos e invita a estudiantes e investigadores a aprovechar esta oportunidad para poner en valor sus investigaciones y contribuir al análisis de distintas disciplinas en Caniles.

Así mismo, la concejal ha querido destacar la calidad de estos trabajos que se puso de manifiesto en la primera edición con el trabajo de Ana María Martos, canilera que abordó la importancia de las personas jóvenes en los entornos rurales que ya consta en los archivos municipales como premio de la primera edición.

Temas

Investigación

Caniles