Presentación del informe sobre el Geoparque en el Museo Arqueológico de Baza IDEAL

Diputación y UGR destacan el potencial del Geoparque

Un documento ofrece una radiografía detallada de la actividad emprendedora y como motor de emprendimiento en este territorio en comparación con la media provincial

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 25 de febrero 2026, 12:52

Comenta

El diputado de Fondos Europeos, Desarrollo, Industria y Empleo, Antonio Díaz, junto a la profesora titular de Organización de Empresas de la UGR, Matilde Ruiz, ... ha presentado en el auditorio del Museo Arqueológico de Baza el Informe GEM 2024-25, un estudio que analiza en profundidad la realidad del emprendimiento en el Geoparque de Granada y que pone el acento en la sostenibilidad como eje estratégico de desarrollo del territorio.

