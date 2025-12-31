Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, en una concentración en Baza. Ideal

La Diputación reclama al Gobierno inversiones en infraestructuras tras 40 años sin tren en Baza

Este acto se produce después de que la Mesa en Defensa de la Línea Férrea Guadix-Baza-Lorca alcanzara «importantes acuerdos» a principios de este mes de diciembre para impulsar de nuevo la conexión ferroviaria

Agencias

Miércoles, 31 de diciembre 2025, 15:44

El presidente de la Diputación de Granada, Francisco Rodríguez, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez inversiones en infraestructuras para mejorar la movilidad ... en la zona norte de la provincia granadina en el marco del acto de reivindicación de la línea de tren Guadix-Baza-Lorca, que dejó de parar en Baza hace 40 años.

