Entrega de la llave de la Casa de los Dengra. Diputación de Granada

Diputación hace efectiva por 1,2 millones la compra de la casa de los Dengra

Francis Rodríguez ha señalado que trabajan «para llenar de vida las zonas que sufren las consecuencias de la despoblación, acercando servicios y oportunidades a todos los rincones de la provincia»

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 14 de noviembre 2025, 13:58

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha presidido, junto al alcalde de Baza, Pedro Justo Ramos, y el diputado de zona, Roberto ... González Alonso, el acto de la firma de las escrituras para la adquisición de la Casa Dengra de Baza por un importe de 1,2 millones de euros. Este edificio emblemático se convertirá en la nueva sede administrativa, cultural y social de la institución en la comarca bastetana. Con esta actuación, la Diputación refuerza su presencia en las zonas más alejadas de la capital, en una clara apuesta por acercar los servicios públicos a la ciudadanía y promover el desarrollo territorial equilibrado.

