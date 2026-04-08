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Francis Rodriguez y Roberto González en una peluqueria de Caniles IDEAL

Diputación destina 358.800 euros para las mujeres emprendedoras en municipios pequeños

La iniciativa presentada en el municipio de Caniles se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026

JOSÉ UTRERA

CANILES

Miércoles, 8 de abril 2026, 12:48

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La Junta de Gobierno de la Diputación de Granada ha dado luz verde a la convocatoria de ayudas para la cooperación económica con entidades locales ... de menos de 5.000 habitantes destinada a la promoción y el fomento de la actividad empresarial desarrollada por mujeres durante el año 2026. Esta iniciativa, impulsada por la Delegación de Igualdad y Corresponsabilidad, contará con una dotación total de 358.800 euros y se enmarca en el Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026, con el objetivo de avanzar en la igualdad real y efectiva y reducir las brechas de género en el ámbito laboral.

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Diputación destina 358.800 euros para las mujeres emprendedoras en municipios pequeños