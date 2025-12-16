Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presidente de la Diputacioón, alcaldesa, cura párroco y diputado posan delante de la iglesia IDEAL

Diputación colabora con 35.000 euros para el arreglo de la iglesia de Cuevas del Campo

El presidente Francis Rodríguez destaca «nuestro compromiso con la protección del patrimonio histórico de la provincia queda reforzado con medidas como esta»

JOSÉ UTRERA

CUEVAS DEL CAMPO

Martes, 16 de diciembre 2025, 19:00

Comenta

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha inaugurado las obras de arreglo de las cubiertas de la iglesia de San Isidro Labrador ... de Cuevas del Campo, una actuación que ha permitido mejorar este importante templo del municipio. La intervención ha sido financiada por la institución provincial y la Diócesis, dentro del programa de ayudas para la conservación y restauración del patrimonio eclesiástico de la provincia. En concreto, para el arreglo del tejado de la iglesia de Cuevas del Campo, la Diputación ha aportado 35.000 euros, mientras que la Diócesis ha contribuido con 13.385 euros, lo que ha supuesto una inversión total de 48.385 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «La torturó durante 24 horas hasta reventarla por dentro, es inhumano lo que le ha hecho a mi sobrina»
  2. 2 La nieve llega a Granada este martes: estos son los 31 pueblos en los que podría nevar
  3. 3 La nieve tiñe de blanco la provincia de Granada
  4. 4 «El señor dejó el coche así y se fue»: lo empotró contra un bar de Granada, volcado y de canto
  5. 5 Aviso de los agricultores por el precio del aceite de oliva: «No hay mejor forma que a través del bolsillo»
  6. 6

    Varios detenidos en una operación contra el tráfico de armas y marihuana en Granada
  7. 7 Muere un hombre en la puerta de una discoteca en Sierra Nevada
  8. 8

    Caso alcalde de Almussafes: «Si fueras más cariñosa, te iría mejor en el trabajo»
  9. 9

    La falta de mano de obra desespera a los olivareros y retrasa la campaña en Granada
  10. 10 Muere Antonio India, expresidente de la Diputación de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación colabora con 35.000 euros para el arreglo de la iglesia de Cuevas del Campo

Diputación colabora con 35.000 euros para el arreglo de la iglesia de Cuevas del Campo