El presidente del Colegio Oficial de Veterinarios de Granada, José Miguel Mayor Moreno, responde a una serie de preguntas sobre la viruela ovina y caprina.

1–¿Qué es la viruela ovina y caprina?

–Es una enfermedad infecto-contagiosa producida por un virus ADN, perteneciente al género capripoxvirus dentro de la familia poxviridae. Produce un cuadro clínico en ganado ovino y caprino caracterizado por la aparición de fiebre, nódulos y pápulas generalizadas, raramente vesículas, lesiones internas particularmente en pulmones y, finalmente, la muerte, según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

2–¿Cómo ha surgido el brote de viruela ovina y caprina en la comarca de Baza?

–Vivimos en un mundo globalizado para lo bueno y para lo malo. Aunque la administración y sus servicios veterinarios oficiales trabajan denodadamente para evitar la entrada de enfermedades a través de nuestras fronteras, al final, el cien por cien de seguridad es imposible. Tenemos una frontera con un gradiente de salud pública y animal de las más importantes del mundo, que es Europa con África, y esta viruela es endémica en Marruecos, Argelia y Túnez. Endémica significa que ellos la tienen en su cabaña ganadera de forma habitual y que no han conseguido erradicar. Tenemos mucho tráfico de personas, animales y bienes con esos países, y como, aunque decía hay muchos y exhaustivos controles, en ocasiones la vigilancia puede fracasar.

3–¿Hay alguna tesis que explique el surgimiento del brote en la comarca de Baza después de 56 años?

–La Administración está investigando el origen etiológico de la enfermedad y no se sabe todavía el origen. Sin embargo, la posibilidad más plausible es que haya venido del norte de África. Mi opinión puede ser que haya venido con animales o en vehículos, porque se transmite con contacto directo con animales, pero también lo puedes llevar en los zapatos, en las ruedas, en utensilios que hayan estado en contacto con los animales. De todas las formas, sea como fuere, los servicios veterinarios oficiales, lo están estudiando desde el primer momento que se tuvieron noticias de la sospecha.

4–¿Hay posibilidad de contagio de los animales a las personas?

–No es una alerta de salud pública, porque no se transmite a los humanos. Tampoco hay bibliografía sobre transmisiones a animales silvestres. Está circunscrita al ámbito ganadero. No se transmite ni por contacto directo o indirecto con los animales, ni por el consumo de sus producciones.

5–¿Qué ocurre con el consumo de los productos de oveja y cabra?

–Se puede y se debe seguir consumiendo los productos cárnicos y lácteos del ovino y caprino, que además en nuestra provincia son de una magnífica calidad. Que la gente esté tranquila al respecto.

6–¿Se pueden esperar más brotes de viruela ovina y caprina en los próximos días?

–La situación está bajo control. Los servicios de veterinarios de la Junta en colaboración con los veterinarios de las explotaciones ganaderas trabajan juntos para chequear todas las explotaciones ubicadas en el radio de diez kilómetros alrededor de los focos. Lo que no quiere decir que no pueda surgir algún que otro brote en los próximos días, porque al intensificar la investigación clínica, pueden aflorar animales positivos en explotaciones donde la infección no se haya mostrado de forma muy agresiva, y haya pasado desapercibida, en primera instancia para los propietarios.

7–¿Cuáles son los mecanismos de control contra la viruela ovina y caprina?

–Se están llevando a cabo inspecciones clínicas rigurosas por parte de los servicios veterinarios oficiales de la Junta en todas las explotaciones comprendidas en los diez kilómetros alrededor de cada foco confirmado, y si hubiera una sospecha clínica en alguno de los animales integrantes de un rebaño, se toman muestras significativas de este, y si se confirma laboratorialmente el positivo, es decir la presencia del virus, se inmoviliza la explotación y se sacrifica la totalidad de los animales de ese rebaño.

8-¿Qué plazo está previsto para dar por zanjados estos brotes?

–Hay que dar tranquilidad a la gente, en especial a los granadinos y a los ganaderos de la zona Norte de Granada, porque los servicios veterinarios de la Junta y los veterinarios de las explotaciones están trabajando coordinada y conjuntamente para resolverlo cuanto antes. Esperamos que más pronto que tarde se termine con esta alarma de sanidad animal.