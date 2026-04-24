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Francis Rodríguez y Roberto González en la residencia Rodríguez Penalva de Huéscar IDEAL

El Día Internacional del Libro llega a la Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar

El presidente de la Diputación Francis Rodríguez destaca la extensión de la Feria del Libro de Granada a los municipios de la provincia una iniciativa que va a realizar entre el 27 y el 30 de abril

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

Viernes, 24 de abril 2026, 08:32

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En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, realiza una visita a la ... Residencia Rodríguez Penalva que tiene la institución provincial en la finca de los Morales en la carretera de la Losa a 13 kilómetros de Huéscar. La residencia se encuentra lejos de casi de todo, ubicada en las estribaciones de la Sagra y para los usuarios del centro recibir nuevos libros es una noticia más que reconfortante.

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