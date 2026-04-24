El Día Internacional del Libro llega a la Residencia Rodríguez Penalva de Huéscar

En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Libro, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, realiza una visita a la ... Residencia Rodríguez Penalva que tiene la institución provincial en la finca de los Morales en la carretera de la Losa a 13 kilómetros de Huéscar. La residencia se encuentra lejos de casi de todo, ubicada en las estribaciones de la Sagra y para los usuarios del centro recibir nuevos libros es una noticia más que reconfortante.

Durante la visita, el presidente entregó 40 ejemplares de la edición especial publicada este año por la Diputación con motivo de la Feria del Libro, La leyenda del astrólogo árabe, uno de los relatos incluidos en los Cuentos de la Alhambra de Washington Irving. Este cuento recoge el supuesto origen de la inscripción grabada en la Puerta de la Justicia de la Alhambra, vinculada a los símbolos de la mano y la llave, esta última adoptada como imagen representativa de la candidatura Granada Capital Europea de la Cultura 2031. La edición entregada es una reproducción facsímil de la primera edición española de los Cuentos de la Alhambra, publicada en Granada en 1893 a cargo de José Ventura Traveset, entonces profesor auxiliar numerario de la Universidad de Granada.

Además, se hizo entrega de una caja con otras novedades editoriales impulsadas por la Diputación, destinadas a enriquecer y ampliar los fondos de la sala de lectura del centro asistencial, que además es un pilar económico para Huéscar por el empleo de calidad que ofrece.

Durante la visita Rodríguez destacó que «en centros como este, donde residen personas mayores con distintos niveles de dependencia y necesidades de atención especializada, es especialmente importante contar con espacios que fomenten la lectura. Los libros contribuyen a la estimulación cognitiva, a mantener la memoria activa y a generar bienestar emocional. Apostar por estos recursos es apostar por una mejor calidad de vida de los mayores, por ofrecer momentos de tranquilidad, de evasión y también de conexión con los demás».

Como broche final a la jornada, se rindió un homenaje a la residente más lectora del centro, Cesarina Peña, en reconocimiento a su pasión por los libros y su ejemplo como usuaria activa de la sala de lectura. El propio Francis Rodríguez fue el encargado de hacerle entrega de una selección especial de obras, entre las que se encuentran Relatos, de Fernández Castro; Y a lo lejos Granada. Vida de Ángel Ganivet, de Alejandro Pedregosa; la novela Acto de Contrición, de José Mercado; Romances en el teatro de García Lorca; y Tardes de teatro, de José Antonio Oliver.

Para la provincia

La Diputación de Granada impulsa este año, como novedad, una extensión provincial de la programación de la Feria del Libro de Granada, con el objetivo de descentralizar la actividad cultural y llevarla a centros educativos de distintos municipios. Esta iniciativa permitirá la celebración de presentaciones literarias en diversas comarcas, en las que los autores compartirán sus obras con los escolares.

En este marco, el lunes 27 de abril a las 10:00 horas, el IES Federico García Lorca de Churriana de la Vega acogerá la presentación de El maullido de la marisma, de May R. Ayamonte; el martes 28 de abril, el IES La Sagra de Huéscar será escenario a las 11:45 horas de la actividad Speed Queen, con Julia Ruiz Carazo, mientras que el CPR Sierra Blanca de Polícar celebrará a las 12:00 horas el taller RE-crea tu cuento, con Manos a la obra, y la Biblioteca Municipal de Cenes de la Vega acogerá a las 19:00 horas la presentación de Atlántida, de Nieves Chillón.

Por su parte, el miércoles 29 de abril a las 11:45 horas, el IES Hiponova de Montefrío será sede de la presentación de Y a lo lejos Granada. Vida de Ángel Ganivet, de Alejandro Pedregosa. El jueves 30 de abril continuará la programación con varias citas: a las 11:00 horas, el Salón de Actos La Tahá acogerá Lorca. Tarde dominguera en un pueblo grande, de Idoia Iribertegui Iriguibel; a la misma hora, el Colegio Público Valle Verde de Otívar desarrollará la actividad Los Colores de Evano: experiencia literaria y sensorial sobre identidad, memoria y territorio, de Ralph Saumet; y, finalmente, la Biblioteca Municipal de Benalúa recibirá a las 19:00 horas la presentación de Vida de Juan Latino, con José Vicente Pascual.

Sobre esto, Rodríguez ha señalado que «la cultura es un derecho que debe llegar a todos los municipios de nuestra provincia, sin importar su tamaño o ubicación. Con esta extensión de la Feria del Libro queremos garantizar que la literatura y el encuentro con los autores formen parte de la vida cotidiana de nuestros vecinos y vecinas, generando espacios de diálogo, aprendizaje y disfrute compartido».