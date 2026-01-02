La DGT y Ayuntamiento garantizan la celebración de los exámenes de conducir en Baza

La Dirección General de Tráfico, garantiza que lo exámenes teóricos del carnet de conducir y sus diversos formatos van a seguir celebrándose en Baza. Para ... hacerlo posible el Ayuntamiento bastetano por medio de su alcalde Pedro J. Ramos y el Jefe Provincial de Tráfico de Granada, Juan Diego Ramírez, han firmado un convenio para la cesión de un local en el que se instalará un aula de informática que será debidamente equipada para celebrar los exámenes que de esta forma se garantizan que se seguirán realizando en Baza como viene ocurriendo desde hace décadas.

Según explica la concejal de Gobernación, Mari Carmen Sánchez, que ha venido trabajando en este asunto durante los últimos meses, El convenio firmado establece las obligaciones que cada parte asume para que los aspirantes al carnet de conducir no tengan que salir de Baza para hacer los exámenes. Entre otras cuestiones, el consistorio tendrá que acomodar el espacio cedido según las indicaciones de la DGT y afrontar el mantenimiento del mismo, ubicado a pocos metros del CEIP «Francisco de Velasco», donde hace años se situaba el centro Guadalinfo, es decir, el Centro de Acceso Público a Internet (CAPI) de Las Cuevas, (un recurso formativo que desapareció de la noche a la mañana, sin que nadie haga nada por recuperarlo).

Mari Carmen Sánchez, recuerda que el convenio firmado ahora con la DGT por medio a la Jefatura Provincial de Tráfico se aprobó en el pleno de diciembre por unanimidad de todos los grupos políticos, PP, PSOE, IU, Compromiso por Baza y edil no adscrito.

El acto de la firma se celebró hace escasos días en el despacho de alcaldía. Paralelamente el Ayuntamiento viene realizando gestiones con las autoescuelas de la ciudad y con la Jefatura provincial de Tráfico de Granada para ultimar el acuerdo y la participación de cada una de las partes implicadas en la dotación y funcionamiento del aula de exámenes. Recientemente la Diputación de Granada decidió aportar 50.000 euros a los ayuntamientos en cuyos municipios se va a continuar celebrando los exámenes teóricos en su nuevo formato informático. «No podíamos permitir que los vecinos que tuvieran que realizar estas pruebas, que en algunos meses pueden superar los doscientas, tuvieran que salir de Baza para realizarlas. Desde el primer día hicimos nuestra esta necesidad que pronto podrán ser una realidad», expresa el alcalde, Pedro J. Ramos.