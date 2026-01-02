Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Aula del antiguo centro CAPI cedida a la DGT IDEAL

La DGT y Ayuntamiento garantizan la celebración de los exámenes de conducir en Baza

El consistorio bastetano facilita un aula informática a la Dirección General de Tráfico en el antiguo centro CAPI de las Cuevas

JOSÉ UTRERA

BAZA

Viernes, 2 de enero 2026, 23:35

La Dirección General de Tráfico, garantiza que lo exámenes teóricos del carnet de conducir y sus diversos formatos van a seguir celebrándose en Baza. Para ... hacerlo posible el Ayuntamiento bastetano por medio de su alcalde Pedro J. Ramos y el Jefe Provincial de Tráfico de Granada, Juan Diego Ramírez, han firmado un convenio para la cesión de un local en el que se instalará un aula de informática que será debidamente equipada para celebrar los exámenes que de esta forma se garantizan que se seguirán realizando en Baza como viene ocurriendo desde hace décadas.

