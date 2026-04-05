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Momento en el que los ladrones sacan una televisión por el balcón Ideal

Detenido un individuo e identificados otros dos como presuntos autores del robo viral en una vivienda de Baza

Las imágenes de los tres jóvenes que particiaron en el asalto a un piso del casco histórico bastetano circularon por redes sociales

José Utrera García

José Utrera García

Baza

Domingo, 5 de abril 2026, 11:16

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a un individuo de 22 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de ... un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda ubicada en el casco histórico de esta ciudad, sustrayendo un televisor, un abrigo de visón, un aire acondicionado portátil, una bolsa de herramientas y varias prendas de ropa, todo ello valorado en más de 1.500 euros. En relación con este suceso también han sido identificados como presuntos partícipes en el mismo otros dos varones; un marroquí de 24 años y un argelino de 25, ambos con antecedentes policiales.

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