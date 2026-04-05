Detenido un individuo e identificados otros dos como presuntos autores del robo viral en una vivienda de Baza

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a un individuo de 22 años, con antecedentes policiales, como presunto autor de ... un delito de robo con fuerza cometido en una vivienda ubicada en el casco histórico de esta ciudad, sustrayendo un televisor, un abrigo de visón, un aire acondicionado portátil, una bolsa de herramientas y varias prendas de ropa, todo ello valorado en más de 1.500 euros. En relación con este suceso también han sido identificados como presuntos partícipes en el mismo otros dos varones; un marroquí de 24 años y un argelino de 25, ambos con antecedentes policiales.

La investigación policial comenzó en los primeros días del pasado mes de marzo, cuando en la comisaría de Policía Nacional en Baza se recibió la denuncia de un ciudadano en relación a un robo cometido en una vivienda propiedad de un familiar.

El denunciante declaró haber encontrado la vivienda con dos puertas fracturadas en el primer piso, comprobando que en la segunda planta también había otra puerta forzada, hallándose todas las habitaciones revueltas y los cajones tirados por el suelo. Del interior de la misma los ladrones sustrajeron un televisor, un abrigo de visón, un aire acondicionado portátil, una bolsa de herramientas y varias prendas de ropa, todo ello valorado en más de 1.500 euros.

En relación con estos hechos una ciudadana aportó al denunciante una grabación efectuada con un teléfono móvil en el que se observaba a un grupo de cuatro individuos en el que varios trepan por la fachada hasta un balcón, accediendo al interior de la vivienda para sacar, a continuación, un televisor hasta la calle. Dicho video fue publicado en las redes sociales.

Las pesquisas policiales dieron su fruto, consiguiendo identificar, localizar y detener a uno de los presuntos autores. Se trata de un varón de 22 años y nacionalidad marroquí con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad. Por otra parte, también han sido identificados como presuntos partícipes en este robo otros dos varones; un marroquí de 24 años y un argelino de 25, ambos con antecedentes policiales. La investigación sigue abierta y no se descartan próximas detenciones.

El detenido ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.