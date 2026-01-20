Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Comisaría de Policía Nacional en Baza. Ideal

Detenido por asaltar por la espalda a una anciana en Granada y romperle el labio para robarle el bolso

Durante la huida el ladrón perdió su móvil, hecho este que resultó relevante para conseguir su detención

Ideal

Martes, 20 de enero 2026, 11:14

Comenta

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a un varón de 29 años de edad, como presunto autor de un ... delito de robo con violencia e intimidación, tras haber abordado en una calle de esa misma localidad a última hora de la tarde, a una octogenaria, tirándola al suelo boca abajo y causándole lesiones en el labio, para apropiarse de un bolso que contenía únicamente un juego de llaves. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Te puede interesar

