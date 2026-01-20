Detenido por asaltar por la espalda a una anciana en Granada y romperle el labio para robarle el bolso

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Baza a un varón de 29 años de edad, como presunto autor de un ... delito de robo con violencia e intimidación, tras haber abordado en una calle de esa misma localidad a última hora de la tarde, a una octogenaria, tirándola al suelo boca abajo y causándole lesiones en el labio, para apropiarse de un bolso que contenía únicamente un juego de llaves. El presunto autor ya ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Los hechos tuvieron lugar en una calle de la localidad de Baza sobre las ocho de la tarde. Fue en ese lugar donde un varón desconocido abordó por la espalda a una octogenaria que acababa de salir de misa. La mujer fue empujada y tirada al suelo boca abajo, siendo inmovilizada a la vez que el presunto autor le tapaba la boca para que no pudiera pedir auxilio. No obstante, la víctima tuvo una única oportunidad de pedir socorro gritando. A dicha llamada acudió un ciudadano que pasaba por una calle cercana, viéndose el agresor obligado a huir del lugar, pero no sin antes darle un fuerte tirón y sustraerle el bolso cuyo único contenido era un juego de llaves. El agresor fue perseguido por el joven que le había auxiliado, pero no pudo darle alcance. La víctima sufrió, además de contusiones por la caída, una herida sangrante en el labio.

Localizado y detenido tras la investigación policial

La víctima presentó denuncia en la comisaría de Baza, aportando datos sobre la constitución y vestimenta de su autor, entregando, además, un teléfono móvil que en el transcurso del robo había perdido el agresor.

La investigación lleva a acabo desde ese momento consiguió identificar al presunto autor y averiguar su domicilio consiguiendo finalmente detenerlo unos días más tarde.

El detenido, un varón de 29 años de edad, ya ha pasado a disposición de la autoridad judicial.