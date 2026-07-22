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Desmantelan un 'telecoca' en Baza con dos detenidos que repartían la droga en patinete

Los detenidos, de 28 y 26 años de edad respectivamente, cuentan ambos con antecedentes policiales en su haber

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Droga incautada en el lugar de los hechos.
José Utrera García

José Utrera García

Baza

La Policía Nacional ha detenido a dos varones en Baza por un presunto delito contra la salud pública. Ambos fueron sorprendidos en un cuarto de ... aperos de una finca abandonada donde se encontraban cortando la sustancia estupefaciente. En el mismo lugar era donde la envasaban en dosis individuales para posteriormente venderla a través del método de «telecoca».

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