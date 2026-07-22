Desmantelan un 'telecoca' en Baza con dos detenidos que repartían la droga en patinete

La Policía Nacional ha detenido a dos varones en Baza por un presunto delito contra la salud pública. Ambos fueron sorprendidos en un cuarto de ... aperos de una finca abandonada donde se encontraban cortando la sustancia estupefaciente. En el mismo lugar era donde la envasaban en dosis individuales para posteriormente venderla a través del método de «telecoca».

La investigación por parte de los agentes de Policía Nacional de la comisaría de Baza ha terminado una vez más con una exitosa operación en la que han resultado detenidos dos varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Ha sido denominada «Operación Cuco».

Uno de los dos detenidos, de 28 años de edad, ya había sido investigado y detenido en abril de este año por un delito similar; las pesquisas determinaron que, lejos de desistir de su actividad, habría estado continuando con su modo de vida dedicándose al menudeo de sustancia estupefaciente, habiéndose asociado con el otro detenido, de 26 años de edad. Ambos con antecedentes previos en su haber.

Fruto de la investigación, los agentes pudieron localizar una finca con dos edificaciones semi derruidas y sin referencia catastral alguna que, presuntamente, sería la ubicación donde los investigados estarían tratando la sustancia estupefaciente. En el momento de realizar el registro del lugar, los policías observaron a los dos individuos posteriormente detenidos realizando labores de «corte» de la sustancia haciendo uso de un cazo con agua y bicarbonato. El resultado del análisis de la sustancia dio positivo en cocaína.

Las pesquisas también pudieron determinar que dicha sustancia estaría destinada al menudeo, motivo por el cual la estaban cortando con bicarbonato sódico para generar más cantidad y obtener así más beneficios.

Entre los objetos que se requisaron en la intervención se encontraban tres teléfonos móviles, un envoltorio plástico con más de 6 gramos de cocaína, cinco envoltorios pequeños y cerrados con casi 5 gramos más de la misma sustancia, un trozo de roca blanca y pulverulenta que contenía más de 4 gramos de cocaína, una báscula de precisión, una pequeña olla de cocina y un hornillo donde «cortaban» la sustancia, bicarbonato sódico, 37 envoltorios pequeños de plástico y unas tijeras.

Los detenidos han pasado a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza.