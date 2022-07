El desembalse del pantano del Negratín impedirá terminar la campaña de riegos en el Canal de Jabalcón

Los regantes del Canal de Jabalcón, alertan del riesgo de no poder terminar la campaña de riegos debido a los continuos desembalses periódicos y continuados que se vienen realizando desde el Embalse del Negratín. La comunidad la integran unos 800 comuneros con una superficie regable inde 3.673 has distribuidas entre los términos municipales de Baza y Benamaurel.

La sequía y las escasas reservas de agua que esta semana están en solo el 29,98 % de la capacidad total del embalse que es de 567 hm3, ponen en peligro los regadíos de verano. En la actualidad el agua embalsada es 170 hm3. Cada semana el descenso aproximado es de 5 hm3. De seguir el ritmo actual de desembalse, los riegos del Canal de Jabalcón en la Comarca de Baza se verían comprometidos a partir del mes de agosto, ya que la estación de bombeo quedaría por encima del nivel de embalse.

Esta situación le ha sido expuesta al nuevo Director Adjunto de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Francisco Ureña, durante la última reunión de la Junta de Explotación del Guadiana Menor a la que asistieron los representantes de las comarcas de Baza y Huéscar para tratar la situación hidrológica, los cánones, tarifas y resto de temas que afectan a esta subcuenca del Guadalquivir.

La propuesta de los regantes para solventar esta situación y poder regar en las mismas condiciones que el resto del sistema de regulación general pasa por la construcción de un dique de cola o pequeña represa que garantice el volumen otorgado a los regantes del Jabalcón. Sin embargo, desde la CHG indican impedimentos técnicos y temporales para llevar poder realizar las propuestas realizadas por los regantes de la Comarca de Baza

El presidente de la Comunidad de Regantes Siete Fuentes Negratín, José Antonio Azor, ha manifestado que dicha situación puede afectar a los 18,5 hm3 otorgados al resto de Comunidades de Regantes de la Comarca de Baza, ya que compartirán la toma de bombeo del Canal de Jabalcón y que -habrá que darle alguna solución para mantener las mismas condiciones de riego que el resto de la cuenca.

Hace unas semanas la propia CHG rechazo una propuesta presentada por la Junta de Andalucía, al plan de cuenca en la que se pedía que se garantizara el agua del trasvase Negratín Almanzora, independientemente de la situación del embalse, propuesta que ha sido rechazada, entre otras cuestiones por insolidaria.

El tercero de Andalucia

El embalse del Negratín es el tercero por capacidad de Andalucía y cuando se ideo si construcción si hizo como embalse regulador de la Cuenca del Guadalquivir, sin embargo la situación de sequía determina un desembalse de 600 hm3 para todo el sistema de Regulación General en el año 2022, correspondiendo un volumen de 1.750 m3/ha, muy por debajo de los 5.000-6.000 m3/ha que venían siendo habituales hasta el año 2019 en toda la cuenca.

La comunidad de regantes del Canal de Jabalcón lo componen unos 800 comuneros de la comarca de Baza, el canal que se abastece mediante una estación de bombero tiene una longitud de 29 kilómetros. A lo largo del canal, se disponen las 32 tomas de las que consta la zona regable y desde donde parten las diferentes tuberías de riego pertenecientes a los comuneros. En cada toma existe un contador principal y posteriormente en parcela se dispone el contador de cada comunero, al ser la facturación por metros cúbicos consumidos.

Gobernanza

Durante la reunión celebrada el pasado miércoles en la sede de CHG en Granada, se trataron asuntos de gobernanza, sobre los que Francisco Ureña informó que tras renovarse las Juntas de Explotación, próximamente se realizará la elección de la Comisión de Desembalse y posteriormente se realizará la elección de los representantes de los usuarios de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir en la Comisión de Gestión Técnica de la transferencia de recursos hídricos desde el embalse del Negratín al de Cuevas de Almanzora.

Respecto a la devolución del canon 2021 contemplado en el Decreto de Sequía, la CHG ha indicado que no existe un plazo determinado para la solicitud de dicha devolución y que en cualquier caso, todavía no se ha iniciado el pago correspondiente a dicho canon debido a que no se han resuelto los detalles técnicos con la administración de Hacienda. Sin embargo, está previsto para el canon de 2022, que los descuentos contemplados en el Decreto de Sequía se apliquen a los recibos que pondrá al cobro la CHG a final de año, por lo que las Comunidades no tendrán que solicitar la devolución.