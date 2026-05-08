Descubren un activo punto de venta de droga en Baza por el alto tren de vida de sus responsables

La Policía Nacional ha detenido en Baza a dos varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Una profunda investigación determinó que ... estas personas trabajaban en estrecha colaboración y, mientras que uno de ellos era el propietario de la mercancía y encargada de venderla, el otro la guardaba en su domicilio para no levantar sospechas ante las autoridades. Los detenidos, todos ellos con antecedentes policiales previos, han pasado ya a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza

La investigación, llevada a cabo por el Grupo Operativo local de la Comisaría de Policía Nacional de Baza ha vuelto a obtener éxito en su labor consiguiendo desmantelar un punto de venta donde presuntamente se traficaba con drogas, llevando a cabo la detención de sus dos responsables.

Esta vez a raíz de las pesquisas policiales, los agentes determinaron la existencia en la localidad bastetana de dos personas con antecedentes previos que presuntamente estarían dedicándose al «menudeo de drogas» utilizando un modus operandi muy particular: mientras que uno de ellos era el encargado de guardar la droga en su domicilio para no levantar sospechas, el otro pasaba frecuentemente por allí para recoger la cantidad necesaria realizando una modalidad conocida como «tele coca», desplazándose hasta la localización del cliente una vez que había llegado a un acuerdo con él por una aplicación de mensajería sobre la cantidad y el precio de la venta.

Registro domiciliario

En la investigación patrimonial que se realizó a ambos sospechosos también se pudo constatar que sin tener una actividad laboral conocida ambos tenían un tren de vida que no correspondía con sus ingresos, levantando más aún las sospechas de los agentes los cuales determinaron realizar un registro judicialmente autorizado de los domicilios de los investigados.

En la realización del mismo, encontraron en la vivienda que hacía la función de almacén 70 gramos de cocaína, 45 gramos de hachís, marihuana en varios formatos, una navaja de grandes dimensiones, una balanza de precisión y 1.290 euros en moneda fraccionada. En la vivienda de quien hacía la función de repartidor los agentes localizaron 7.780 euros perfectamente agrupados y colocados en una bolsa y un monedero.

Los detenidos son dos varones de 28 y 33 años respectivamente con antecedentes policiales previos. Los dos han pasado a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza