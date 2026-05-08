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Descubren un activo punto de venta de droga en Baza por el alto tren de vida de sus responsables

Los detenidos son dos varones de 28 y 33 años respectivamente, los dos con antecedentes policiales previos. Se han decomisado cocaína, hachís, marihuana, una navaja, un vehículo y cerca de 8.600 euros

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Dinero y droga incautada por la Policía Nacional en Baza
Dinero y droga incautada por la Policía Nacional en Baza. (POLICIA NACIONAL)

JOSÉ UTRERA

BAZA

La Policía Nacional ha detenido en Baza a dos varones como presuntos responsables de un delito contra la salud pública. Una profunda investigación determinó que ... estas personas trabajaban en estrecha colaboración y, mientras que uno de ellos era el propietario de la mercancía y encargada de venderla, el otro la guardaba en su domicilio para no levantar sospechas ante las autoridades. Los detenidos, todos ellos con antecedentes policiales previos, han pasado ya a disposición de la Sección Civil y Penal del Tribunal de Instancia de Baza

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