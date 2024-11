Las denuncias por violencia de género aumentan un 38 % con respecto al año pasado

JOSÉ UTRERA BAZA Lunes, 18 de noviembre 2024, 22:56 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete

En lo que va de año, las denuncias por violencia de género que han llegado al Centro Municipal de la Mujer de Baza (CIMIM) han crecido un 38% respecto al año pasado. En lo que llevamos de 2024, 199 mujeres, con una media de edad de entre 30 y 50 años, han acudido por primera vez al CMIM de Baza para denunciar que han sufrido algún tipo de violencia de género, lo que supone un aumento del 38% respecto al año pasado. De todas ellas, 72 de Baza y 41 en el resto de la comarca han acabado presentando una denuncia ante las fuerzas de seguridad y se encuentran como casos activos en el sistema VioGén en sus diferentes grados de protección.

Ante estos datos, la Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Baza, Priscila Martínez, señala la vigencia que sigue teniendo la celebración del Día Internacional Contra la Violencia de Género, cada 25 de noviembre, para dar visibilidad a esta lacra. «No tenemos claro, o quizás nos cueste reconocerlo, que haya crecido realmente la violencia de género o que, ojalá sea así, lo que haya crecido sea la concienciación de las mujeres que la sufren para denunciar su situación, aunque sea solo en el CMIM», explica Priscila Martínez. «Lo que sí tenemos muy claro es que esto no va a terminar ni pronto ni fácilmente, porque es algo que está muy impregnado en nuestra sociedad, en nuestras costumbres y en nuestra cultura, desgraciadamente, por eso no podemos permitir que se oculte y que no tenga la visibilidad que se merece», destaca a su vez la asesora jurídica del CMIM de Baza, Juana Maestra, que subraya además el crecimiento también de los casos de violencia vicaria que ha conocido su departamento.

Este año, las actividades promovidas en el Día Internacional Contra la Violencia de Género en Baza llegan bajo el lema «Que la vergüenza cambie de bando», rechazando así que sea la víctima la que sufra una doble agresión social en vez de que sean los maltratadores los que acaben considerados con mayor severidad en la comunidad. La frase se corresponde con unas palabras de Gisele Pelicot, una mujer superviviente de violencia sexual cuyo juicio de está celebrando en Francia, que acude a las sesiones dando la cara porque la vergüenza tiene que ser para sus agresores.

Aunque la programación comienza el domingo 24 de noviembre con la tradicional marcha contra la violencia de género promovida por la asociación Amudima, que saldrá a las 12:00 desde su sede en el centro sociocultural de San Marcos, será el mismo 25 de noviembre, lunes, cuando se celebre el acto central. El lugar elegido en esta ocasión es la plaza de la entrada a la Biblioteca Municipal José Becerril, donde se leerá el manifiesto elaborado por el Consejo Municipal de la Mujer de Baza y que aprobará la corporación en un pleno extraordinario previsto para el jueves 21 de noviembre.

