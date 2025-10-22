Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Edificio Municipal de Bienestar Social de Baza IDEAL

Denuncian la agresión en plena calle a una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza

El Consistorio, partidos políticos y el comité de empresa condenan el suceso y muestran su apoyo total a la compañera agredida

JOSÉ UTRERA

BAZA

Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:00

Comenta

Una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza ha denunciado la agresión este martes de un usuario. Los hechos ocurrieron en la plena calle en la zona de la plaza de las Eras, cuando un individuo le propinó una patada y como consecuencia de la misma la funcionaria cayó al suelo y resultó herida.

Tras conocerse el incidente, el equipo de gobierno, partidos políticos como el PSOE, Compromiso por Baza y el comité de empresa, se solidarizaron de inmediato con la trabajadora agredida y mostraron su repulsa ante lo sucedido.

Según informó el ayuntamiento, la trabajadora agredida es Soledad Alcalde. A su vez, el primer edil, Pedro Justo Ramos, anunció la celebración de una concentración para rechazar lo sucedido y como muestra de solidaridad con la trabajadora agredida.

A raíz de este incidente, el comité de empresa del Ayuntamiento de Baza ha querido expresar su «más enérgica condena y total repulsa ante la agresión sufrida en el día de ayer por una compañera trabajadora social del área de Bienestar Social, durante el desempeño de sus funciones, a manos de un usuario del servicio».

«Este hecho, absolutamente inadmisible, constituye una agresión no solo a la compañera afectada, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que día a día prestan su servicio a la ciudadanía con profesionalidad, dedicación y compromiso, muchas veces en condiciones complejas y con una gran carga emocional».

Desde el comité de empresa se ha querido trasladar todo el «apoyo, solidaridad y cariño a la compañera agredida, y poner de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas efectivas de prevención, protección y seguridad laboral para todo el personal que trabaja en contacto directo con el público, especialmente en servicios tan sensibles como los sociales».

«Reclamamos a la administración que actúe con diligencia, se persone como acusación si corresponde, y ponga en marcha protocolos claros y eficaces para evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse», señalan.

El máximo órgano de representación de los trabajadores exige también el «reconocimiento y el respeto al trabajo de todos los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de Baza, cuya labor es esencial para el funcionamiento de los servicios públicos y el bienestar de toda la ciudadanía».

«La violencia, venga de donde venga, no tiene cabida en ningún ámbito, y mucho menos en el entorno laboral. Como Comité de Empresa, no vamos a tolerar ninguna forma de agresión hacia la plantilla municipal, y estaremos vigilantes para que se tomen las medidas pertinentes de apoyo, reparación y prevención», concluyen

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 Rufián recuerda sus orígenes granadinos en La Revuelta de David Broncano
  4. 4 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  5. 5 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  6. 6 Funcionarios trabajarán por la tarde para desatascar los expedientes de la zona de bajas emisiones de Granada
  7. 7 Meteorología avisa de lluvias en Granada y otras zonas de Andalucía: las horas con tormentas
  8. 8 Moreno anuncia la contratación de casi 4.400 sanitarios más y una reforma integral del SAS
  9. 9

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  10. 10

    Lluís Costa vuelve al Covirán Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Denuncian la agresión en plena calle a una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza

Denuncian la agresión en plena calle a una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza