Denuncian la agresión en plena calle a una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza El Consistorio, partidos políticos y el comité de empresa condenan el suceso y muestran su apoyo total a la compañera agredida

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 22 de octubre 2025, 12:00 Comenta Compartir

Una trabajadora social del Ayuntamiento de Baza ha denunciado la agresión este martes de un usuario. Los hechos ocurrieron en la plena calle en la zona de la plaza de las Eras, cuando un individuo le propinó una patada y como consecuencia de la misma la funcionaria cayó al suelo y resultó herida.

Tras conocerse el incidente, el equipo de gobierno, partidos políticos como el PSOE, Compromiso por Baza y el comité de empresa, se solidarizaron de inmediato con la trabajadora agredida y mostraron su repulsa ante lo sucedido.

Según informó el ayuntamiento, la trabajadora agredida es Soledad Alcalde. A su vez, el primer edil, Pedro Justo Ramos, anunció la celebración de una concentración para rechazar lo sucedido y como muestra de solidaridad con la trabajadora agredida.

A raíz de este incidente, el comité de empresa del Ayuntamiento de Baza ha querido expresar su «más enérgica condena y total repulsa ante la agresión sufrida en el día de ayer por una compañera trabajadora social del área de Bienestar Social, durante el desempeño de sus funciones, a manos de un usuario del servicio».

«Este hecho, absolutamente inadmisible, constituye una agresión no solo a la compañera afectada, sino también a todos los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, que día a día prestan su servicio a la ciudadanía con profesionalidad, dedicación y compromiso, muchas veces en condiciones complejas y con una gran carga emocional».

Desde el comité de empresa se ha querido trasladar todo el «apoyo, solidaridad y cariño a la compañera agredida, y poner de manifiesto la necesidad urgente de adoptar medidas efectivas de prevención, protección y seguridad laboral para todo el personal que trabaja en contacto directo con el público, especialmente en servicios tan sensibles como los sociales».

«Reclamamos a la administración que actúe con diligencia, se persone como acusación si corresponde, y ponga en marcha protocolos claros y eficaces para evitar que episodios de este tipo vuelvan a repetirse», señalan.

El máximo órgano de representación de los trabajadores exige también el «reconocimiento y el respeto al trabajo de todos los empleados y empleadas públicas del Ayuntamiento de Baza, cuya labor es esencial para el funcionamiento de los servicios públicos y el bienestar de toda la ciudadanía».

«La violencia, venga de donde venga, no tiene cabida en ningún ámbito, y mucho menos en el entorno laboral. Como Comité de Empresa, no vamos a tolerar ninguna forma de agresión hacia la plantilla municipal, y estaremos vigilantes para que se tomen las medidas pertinentes de apoyo, reparación y prevención», concluyen