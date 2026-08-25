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El Defensor del Pueblo Andaluz reclama al Ayuntamiento de Castril una solución al problema del agua en El Corralón

La institución ha contactado con el Consistorio y plantea una mesa de conciliación para abordar la falta de suministro que afecta desde hace más de un año a vecinos y explotaciones ganaderas

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Silvia Alcázarf, ganadera y concejala de Castril
José Utrera García

José Utrera García

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El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto actuaciones para conocer y tratar de dar solución al problema de abastecimiento de agua que afecta a los ... vecinos de El Corralón, en el municipio de Castril. La institución ya se ha puesto en contacto telefónico con el Ayuntamiento castrileño y ha planteado la posibilidad de celebrar una mesa de conciliación en la que participen el alcalde, Miguel Pérez, los técnicos municipales y la persona afectada que han presentado la queja, la ganadera Silvia Alcazar, que también es concejal del Ayuntamiento castrileño.

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