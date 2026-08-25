El Defensor del Pueblo Andaluz reclama al Ayuntamiento de Castril una solución al problema del agua en El Corralón

El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto actuaciones para conocer y tratar de dar solución al problema de abastecimiento de agua que afecta a los ... vecinos de El Corralón, en el municipio de Castril. La institución ya se ha puesto en contacto telefónico con el Ayuntamiento castrileño y ha planteado la posibilidad de celebrar una mesa de conciliación en la que participen el alcalde, Miguel Pérez, los técnicos municipales y la persona afectada que han presentado la queja, la ganadera Silvia Alcazar, que también es concejal del Ayuntamiento castrileño.

Según ha podido conocer IDEAL, el Ayuntamiento deberá responder por escrito a las cuestiones planteadas por la institución y aportar posibles soluciones, así como establecer plazos para su ejecución. La propuesta de reunión no habría sido aceptada inicialmente por el alcalde.

Los vecinos denuncian que desde el 20 de diciembre de 2024 sufren cortes diarios y periodos prolongados sin agua. La situación afecta especialmente a las explotaciones ganaderas y agrícolas, que necesitan un suministro estable para garantizar el bienestar de los animales y el desarrollo de su actividad.

Una de las personas afectadas asegura que se ha visto obligada a transportar diariamente bidones de agua de 25 litros para abastecer a su ganado vacuno, además de adquirir depósitos, instalar una bomba y asumir un aumento de la factura eléctrica. También advierte de los riesgos sanitarios derivados de la utilización de agua estancada y de la falta de condiciones adecuadas para mantener los recipientes.

La reclamación señala, además, las «deficiencias de una red de abastecimiento con tuberías antiguas y tramos de conducción mediante una goma expuesta al aire libre». Los vecinos consideran que la «falta de mantenimiento y las deficiencias de la infraestructura están detrás de buena parte de los problemas de suministro».

La situación se habría «agravad» pese a que actualmente existe agua suficiente en la zona. Según la documentación aportada al Defensor, «el depósito del Corralón se encontraba completamente lleno y rebosando» el pasado 2 de junio, mientras que el 7 de mayo «la explotación de la denunciante volvió a quedarse sin suministro». Estos datos apuntarían a una posible avería o deficiencia técnica en la red de distribución.

La reclamación solicita una «solución urgente y permanente», que podría incluir un sistema de bombeo desde la red general de Fátima, preferentemente mediante energía solar, la mejora de los depósitos y la renovación de las conducciones. También se reclama «un sistema adecuado de control y gestión del consumo».

El Defensor del Pueblo Andaluz deberá ahora continuar las actuaciones y recabar del Ayuntamiento las explicaciones y medidas previstas para garantizar un suministro estable a los vecinos de El Corralón.