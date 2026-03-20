Dedican una marcha a los Santos Patronos de Cortes de Baza

La Iglesia parroquial de la Anunciación de Cortes de Baza, acogió un concierto de marchas procesionales organizado por la Asociación Musical de la localidad, en ... el marco de los actos conmemorativos por el 425 aniversario del nombramiento de San Cosme y San Damián como patronos del municipio. El evento reunió a numerosos asistentes que disfrutaron de un programa variado, en el que se combinó la interpretación instrumental con piezas cantadas gracias a la colaboración del Coro Parroquial.

Durante la velada se interpretaron reconocidas marchas procesionales como «Siempre la Esperanza» y «Saeta», a las que se sumaron otras composiciones con acompañamiento vocal como «Encarnación Coronada» y «Pureza marinera», enriqueciendo así el repertorio y aportando una mayor emotividad al concierto.

Uno de los momentos más destacados de la noche fue el estreno de la marcha «Patronos Benditos», una obra compuesta por el director de la Asociación Musical, Miguel Jiménez Moreno, como homenaje a los patronos en este significativo aniversario. Antes de su interpretación, el propio autor explicó al público el proceso creativo y la estructura de la pieza.

Según detalló, la introducción presenta una estética monumental, con predominio de los metales para generar una atmósfera de solemnidad, autoridad y nobleza, evocando el peso de la historia acumulada durante más de cuatro siglos. En el desarrollo, el tema principal adopta un carácter más sereno, con el protagonismo de clarinetes y saxofones, que aportan calidez y sugieren el paso pausado del trono en procesión. La sección central introduce un cambio hacia un estilo más enérgico y rítmico, simbolizando la fuerza de la fe y el esfuerzo de los portadores, convirtiéndose en el núcleo emocional de la composición. Finalmente, la obra evoluciona hacia un tono más lírico y esperanzador, buscando transmitir consuelo y recogimiento entre los fieles.

La interpretación de «Patronos Benditos» fue recibida con una prolongada ovación del público, que se puso en pie para reconocer tanto a la Asociación Musical como a su director. El concierto concluyó con la interpretación del himno a los Santos Médicos, cantado conjuntamente por el Coro Parroquial y los asistentes, en un cierre cargado de emoción que culminó con vítores dedicados a los patronos.