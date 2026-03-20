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Miguel Jiménez Moreno, autor de la marcha Patronos benditos IDEAL

Dedican una marcha a los Santos Patronos de Cortes de Baza

Ha sido compuesta por Miguel Jiménez Moreno con motivo del 425 aniversario del patronazgo de San Cosme y San Damián

JOSÉ UTRERA

CORTES DE BAZA

Viernes, 20 de marzo 2026, 14:01

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La Iglesia parroquial de la Anunciación de Cortes de Baza, acogió un concierto de marchas procesionales organizado por la Asociación Musical de la localidad, en ... el marco de los actos conmemorativos por el 425 aniversario del nombramiento de San Cosme y San Damián como patronos del municipio. El evento reunió a numerosos asistentes que disfrutaron de un programa variado, en el que se combinó la interpretación instrumental con piezas cantadas gracias a la colaboración del Coro Parroquial.

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