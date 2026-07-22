Un rayo provoca un incendio forestal en la Sierra de Baza

Un rayo ha provocado un incendio forestal en la Sierra de Baza este miércoles. El fuego ha comenzado pasadas las 17 horas en el paraje ... Calera Blanca y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Infoca para combatir las llamas, que han reforzado los medios en la zona. También han participado en el dispositivo los Bomberos de Baza.

En el lugar han trabajado para sofocar las llamas 65 efectivos por tierra del Infoca, tres autobombas, cuatro aviones de carga en tierra y otro de coordinación, así como un helicóptero ligero y dos semipesados.

Desde el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía han precisado a este periódico que el incendio ha sido provocado por un rayo y tormentas. Además, cuando los efectivos se encontraban ya en la zona han tenido que apagar también las llamas provocadas por un «rayo latente». Se trata de una descarga eléctrica que tras impactar en un árbol o en el suelo, su energía «duerme» o se almacena hasta reactivarse y provocar un incendio horas o días más tarde.

El Infoca ha dado el fuego por estabilizado a las 19.35 horas.