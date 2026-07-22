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Un rayo provoca un incendio forestal en la Sierra de Baza

El fuego ha comenzado pasadas las 17 horas en el paraje Calera Blanca

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Un incendio forestal en el paraje Calera Blanca, en la Sierra de Baza.
Sandra Palacios

Sandra Palacios

Granada

Un rayo ha provocado un incendio forestal en la Sierra de Baza este miércoles. El fuego ha comenzado pasadas las 17 horas en el paraje ... Calera Blanca y hasta el lugar se han desplazado efectivos del Infoca para combatir las llamas, que han reforzado los medios en la zona. También han participado en el dispositivo los Bomberos de Baza.

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Un rayo provoca un incendio forestal en la Sierra de Baza

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