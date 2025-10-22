Decenas de personas participan en la concentración por la agresión a una trabajadora social en Baza Soledad Alcalde, la funcionaria agredida, reclama más atención de los juzgados cuando les envían peticiones sobre personas violentas

JOSÉ UTRERA BAZA Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:36

Varias decenas de personas participan en la concentración convocada por el ayuntamiento de Baza, por condenar la agresión sufrida a una trabajadora social el pasado martes. La agresión sucedió en plena calle, cuando un usuario propino una patada a la trabajadora que al caer al suelo se produjo diversas lesiones. Un traumatismo craneal y una contusión en una pierna.

La propia trabajadora de los Servicios de Bienestar Social del ayuntamiento bastetano, Soledad Alcalde, envió un mensaje para agradecer «infinitamente» las muestras de cariño y apoyo que está recibiendo a la vez que asegura que se encuentra bien.

Soledad Alcalde, señala lo importante que es reivindicar que «todos estamos expuestos y que necesitamos que, cuando enviemos peticiones al Juzgado, se nos atienda; porque en este caso, tanto Servicios Sociales como la familia de la personas agresora, que también ha interpuesto sus denuncias por violencia, no hemos tenido respuesta para solventar esta situación».

Por su parte el alcalde, Pedro Justo Ramos, dice que van a mejorar la seguridad para proteger a los trabajadores municipales, con especial atención a las del Área de Bienestar Social.