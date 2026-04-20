David Valero se proclama campeón de España de XCM

El ciclista bastetano David Valero ha sumado un nuevo hito a su trayectoria deportiva al proclamarse campeón de España de Maratón (XCM) 2026, modalidad en ... la que ha debutado esta temporada, tras dominar en XCO siendo 10 veces Campeón de España (nueve consecutivas hasta 2025).

La victoria en Maratón se produjo en la localidad onubense de Paterna del Campo, escenario de una exigente prueba marcada por el calor y la dureza del recorrido.

El campeonato, disputado sobre un trazado de alrededor de 105 kilómetros y más de 2.700 metros de desnivel positivo, conmemoraba además el 25 aniversario de una cita ya consolidada en el calendario nacional. Las condiciones climatológicas y un recorrido técnico y selectivo elevaron la exigencia de una carrera que puso al límite a los principales especialistas del país.

Desde los primeros compases, Valero asumió el control de la prueba, imprimiendo un ritmo elevado que pronto redujo el grupo de favoritos. Su ofensiva inicial dejó la carrera en un mano a mano con José María Sánchez, el único capaz de seguir su rueda durante buena parte del recorrido. Ambos lideraron la competición hasta que, en torno al kilómetro 80, el bastetano lanzó el ataque definitivo que rompió la carrera.

A partir de ese momento, el corredor del Klimatiza Orbea Team rodó en solitario hasta meta, gestionando la ventaja con solvencia para detener el cronómetro en 4:05:27. El segundo clasificado fue, José María Sánchez, mientras que Enrique Morcillo completó el podio tras una sólida remontada. Valero completo una actuación impecable, gestionando el esfuerzo.

Este triunfo supone un paso más en la consolidación de Valero como uno de los grandes referentes del mountain bike español. Especialista histórico en la modalidad olímpica (XCO), donde acumula numerosos títulos nacionales y éxitos internacionales.

El nuevo campeonato se suma a una temporada especialmente destacada para el ciclista de Baza, que continúa ampliando su palmarés y reafirmando su regularidad en la élite del ciclismo de montaña. Con este resultado, Valero no solo añade un logro simbólico a su carrera, sino que refuerza su posición como uno de los deportistas más relevantes del panorama nacional en la última década.