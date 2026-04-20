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Primer Campeonato de España de Maratón para David Valero Real Federación Española de Ciclismo

David Valero se proclama campeón de España de XCM

Tras lograr 10 campeonatos nacionales en la modalidad olímpica suma el primero en Maratón

JOSÉ UTRERA

BAZA

Lunes, 20 de abril 2026, 21:06

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El ciclista bastetano David Valero ha sumado un nuevo hito a su trayectoria deportiva al proclamarse campeón de España de Maratón (XCM) 2026, modalidad en ... la que ha debutado esta temporada, tras dominar en XCO siendo 10 veces Campeón de España (nueve consecutivas hasta 2025).

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