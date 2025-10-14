David Valero pone fin a su carrera en el XCO tras más de una década en la élite del mountain bike El ciclista afrontará otros retos deportivos como el XCM Maratón

El ciclista bastetano David Valero, actual campeón de España y referente internacional del cross country olímpico (XCO), ha anunciado desde Mont-Sainte-Anne (Canadá) su retirada de la Copa del Mundo, cerrando así una etapa histórica que lo consagra como uno de los grandes nombres del ciclismo de montaña.

Tras disputar su última carrera en el circuito canadiense, el deportista confirmó lo que desde hacía semanas se intuía: su despedida definitiva del máximo nivel del XCO. «Ha llegado el momento de pasar página. Mis condiciones ya no son las mismas y las nuevas generaciones vienen muy fuertes», declaró Valero, visiblemente emocionado, antes de afrontar su última salida mundialista.

Su trayectoria ha sido tan brillante como constante. En más de diez años en la élite, Valero ha firmado un palmarés impresionante, con hitos como la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la victoria en la Copa del Mundo de Snowshoe 2022, numerosos podios internacionales y diez títulos nacionales de campeón de España. Una carrera marcada por su capacidad de lucha, sus remontadas imposibles y un estilo de competición meticuloso que lo convirtieron en un ejemplo de constancia y superación.

El corredor quiso agradecer el apoyo recibido durante su trayectoria: «Ha sido una época muy bonita, llena de momentos que nunca olvidaré. Solo puedo dar las gracias a todas las personas que me han acompañado en este camino», expresó tras su última carrera en la Copa del Mundo.

Aunque dice adiós al XCO, Valero no se aleja del todo de la competición. El bastetano ya ha mostrado su interés por afrontar nuevos desafíos en el XCM (maratón) o en el gravel, modalidades en las que ha demostrado un gran nivel, como lo confirman su bronce en el Mundial de XC Maratón 2024 y su reciente actuación rozando el podio en 2025.

Su visión táctica, resistencia y capacidad para mantener un ritmo sostenido en la segunda mitad de las pruebas parecen encajar a la perfección con estas disciplinas de larga distancia.

«Se cierra un ciclo, pero espero abrir otro en el que seguir disfrutando del ciclismo. Aún tengo ilusión y fuerzas para nuevos retos», aseguró el ciclista, dejando claro que, aunque termina su andadura en el XCO, su historia sobre la bicicleta todavía no ha llegado a su fin.