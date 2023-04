David Campos vence a David Valero en la Shimano Súper Cup Massi de Baza

David Campos (Orbea Factory Team) se toma la revancha del año pasado y gana a David Valero (BH Coloma Team) en la tercera prueba de la Shimano Súper Cup Massi celebrada en el circuito David Valero de Baza.

El almeriense de Vélez Rubio de 24 años de edad, completo los 6 giros al circuito de 4,6 kilómetros de longitud en un tiempo de 1h: 18:55 mientras que su gran rival David Valero, que llevaba un mes sin competir, llegó 19 segundos después en un tiempo de 1h: 19:16, el tercer clasificado fie Alberto Barroso (La Nucía BH Coloma Academy).

Tras una salida muy rápida, antes de llegar a la primera curva David Valero se vio taponado por otros corredores pero poco después, tanto David Campos como David Valero, tomaron el mando de la carrera con gran solvencia y fueron alternándose al frente de la misma, una vez el bastetano marchaba primero y otras el almeriense, regalando un duelo increíble a todos los aficionados presentes en el circuito y aquellos que siguieron la carrera en OcisportTV. Ambos se atacaron en varios momentos de la carrera, pero ninguno cedía y la incertidumbre por saber quién sería el que se llevaría el triunfo. El numeroso público que acudió a presenciar las diferentes carreras animaba a ambos corredores, aunque lógicamente los mayores ánimos eran para el ciclista local. Fueron pasando las vueltas y las alternativas al frente de la prueba se fueron alternando, él publicó esperaba un cambio de ritmo de David Valero que dejara rezagado a su rival, pero no sucedió y fue David Campos quien en la última vuelta a falta de 3 kilómetros para la línea de meta quien logró dejar la compañía de Valero, marchándose hacia la meta y proclamarse ganador de la prueba categoría UCI-C1. Esta es la segunda vez, en lo que va de temporada, que el joven Campos gana al veterano campeón David Valero. En el pódium de Baza se dieron cita el presente y el futuro del ciclismo XCO español.Valero se mantiene líder de la general a falta de tres carreras

Féminas

En la prueba femenina, la campeona británica, Annie Last (Lapierre Mavic Unity), decidió romper el grupo de favoritas y tan solo pudo ser seguida por la campeona autraliana, Rebecca Henderson (Primaflor Mondraker Genuins). Loiv (KMC Racing Team), intentó engancharse, pero no logró subirse al tren de cabeza. Desde ese momento, empezó una batalla estratégica por ver quien se llevaría el triunfo. En la primera mitad de la carrera, Last abrió un primer hueco que parecía que podría ser definitivo, pero la ciclista australiana no se puso nerviosa y poco a poco empezó a cerrar el hueco hasta que alcanzó a Last a falta de 7 kilómetros para el final.

En ese momento, decidió atacar e ir a buscar su deseado triunfo. Last no pudo responderle. Henderson llegó a meta muy satisfecha con su carrera celebrando la victoria ante todos los aficionados. Por detrás, Last, Loiv y Rocío del Alba (BH Coloma Team).

En la carrera de Baza, cabe destacar el segundo puesto logrado por Miguel Maestra Simón, (Valero BH Racing Team), el joven ciclista de las Cuevas de Luna de Benamaurel, e integrante de la Escuela de Ciclismo David Valero, solo fue vencido por todo un campeón de Europa, como es Hugo Franco Gallego ( La Nucía BH Coloma Academy).

En la entrega de trofeos estuvieron presentes el alcalde de Baza, Manolo Gavilán, el Delegado del Gobierno de España en Andalucía Pedro Fernández, y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Baza, Antonio Vallejo, entre otras personas.

La carrera en mañana calurosa fue seguida de un numeroso público, distribuido por el circuito que es muy variado y con dos zonas muy diferenciadas. El bucle próximo a meta, más rápido y divertido con saltos y peraltes, y una segunda mitad con más desnivel y terreno roto, de más dificultad técnica y física.

La Shimano Super Cup Massi es un prestigioso circuito de XCO de alto nivel formado por seis pruebas de categorías UCI HC y C1. Un circuito que puntuará para la Copa Catalana Internacional BTT con una puntuación superior al resto de pruebas. Se trata del circuito de XCO más prestigioso del Sur de Europa y que junto al de la Copa Catalana Internacional BTT uno de los que más puntos UCI reparte en todo el mundo.