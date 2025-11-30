Curso de competencias digitales para el empleo en el Punto Vuela de Huéscar

Durante aproximadamente un mes, desde el Punto Vuela Huéscar se ha impartido formación en el uso de Nuevas Tecnologías aplicadas a la búsqueda de empleo. ... Una formación se ha coordinado con el técnico del programa ERASCIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social Plus (ERACIS+) que está cofinanciada por la Junta de Andalucía y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), en el marco del Programa Operativo FSE+ Andalucía 2021-2027 al cual se adhiere la Diputación Provincial de Granada a través del Área de Bienestar Social, Igualdad y Familia.

Un total de 10 personas han participado en el curso y se han formado en diversas herramientas como el uso de la nube. aprendizaje para realizar trámites administrativos y uso de administración electrónica. También se han formado en el uso de diversas herramientas y APP's para activar la búsqueda de empleo, así como la elaboración de sus currículums de forma más creativa.

A través de estas formaciones consigue crear un nexo de conexión y hacer que Punto Vuela Huéscar se convierta en un lugar de encuentro y accesibilidad para fomentar la igualdad de oportunidades entre la ciudadanía. Al finalizar la formación los participantes recibieron sus diplomas acreditativos de manos del alcalde de Huéscar, Ramón Martínez.