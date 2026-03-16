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Ana Belén Martinez, alcaldesa de Cúllar JOSÉ UTRERA

Cúllar licita las obras para garantizar el abastecimiento de agua en la Venta del Peral

CHG ha concedido una autorización para un aprovechamiento temporal, que permitirá iniciar los trabajos necesarios para disponer de una nueva captación de agua

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

Lunes, 16 de marzo 2026, 19:21

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El consistorio cullarense, esta en vías de resolver uno de los problemas cíclicos del municipio, como es el abastecimiento de agua en el anejo de ... la Venta del Peral.

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