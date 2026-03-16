Cúllar licita las obras para garantizar el abastecimiento de agua en la Venta del Peral

El consistorio cullarense, esta en vías de resolver uno de los problemas cíclicos del municipio, como es el abastecimiento de agua en el anejo de ... la Venta del Peral.

Una situación que se viene arrastrando desde hace años y afecta tanto a los vecinos, como a la actividad económica de la zona. El anuncio se produce tras recibir el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que autoriza el aprovechamiento temporal de una nueva captación de agua.

Según ha explicado la regidora, Ana Belén Martínez López, el problema del suministro ya existía cuando el actual equipo de gobierno accedió al Ayuntamiento hace dos años y medio, y desde entonces se ha trabajado para buscar una solución definitiva. Aunque durante este tiempo se ha logrado mantener el servicio, las dificultades para garantizar el abastecimiento correcto han sido constantes, especialmente en los meses de mayor consumo.

La situación se ha visto agravada por la necesidad de atender no solo a la población residente, sino también a la industria cárnica, las áreas de servicio, establecimientos como la panadería y el aumento de población durante la época estival. Para poder cubrir la demanda, el Ayuntamiento se ha visto obligado a recurrir de forma reiterada al suministro mediante camiones cisterna, lo que ha supuesto un importante coste económico. Solo en el mes de agosto del año pasado, el gasto en agua potable alcanzó una cifra cercana a los 18.000 euros, una cantidad que el consistorio considera insostenible a largo plazo. Ante esta situación, el Ayuntamiento trasladó a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la urgencia de

actuar para resolver el problema. Fruto de esas gestiones, se ha concedido ahora una autorización para un aprovechamiento temporal,

lo que permitirá iniciar de inmediato los trabajos necesarios para disponer de una nueva captación de agua, mientras el expediente administrativo continúa su tramitación ordinaria. El ayuntamiento ha tiene en licitación las obras para la captación.

Desde el equipo de gobierno municipal se valora de forma muy positiva este paso, ya que los procedimientos para la apertura y legalización de

pozos suelen ser largos y complejos. La autorización recibida permitirá agilizar los plazos y comenzar las actuaciones sin tener que esperar a la

finalización completa del proceso administrativo.

La alcaldesa ha mostrado su satisfacción por este avance y ha señalado que confía en que esta actuación solucione en gran medida los

problemas de abastecimiento que la Venta del Peral viene sufriendo desde hace muchos años. Asimismo, ha reiterado el compromiso del

Ayuntamiento de seguir trabajando para mejorar los servicios básicos y atender las necesidades de los vecinos y vecinas del municipio con la

mayor rapidez posible.

Desde el Consistorio se espera que la nueva captación se convierta en una solución estable que garantice el suministro de agua en la zona y evite situaciones de emergencia como las vividas en los últimos veranos, devolviendo tranquilidad tanto a la población como a los sectores

productivos de la Venta del Peral