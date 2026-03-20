Cúllar acoge las Jornadas Culturales que organiza la Asociación de Pregoneros de las fiestas de Moros y Cristianos

La IV edición de las Jornadas Culturales de la Asociación de Pregoneros de Cúllar se celebra los días 20 y 21 de marzo de 2026, ... consolidándose como una cita destacada en la agenda cultural del municipio. Bajo el lema «Lienzos, música y palabra», el evento reunirá diversas expresiones artísticas y literarias con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el acceso a la cultura.

La programación arrancará este viernes a las 18:00 horas en la Casa de la Cultura, donde se inaugurará una exposición de obras realizadas por el Taller de Pintura de Cúllar. Más tarde, a las 20:00 horas, tendrá lugar un recital de poesía y narrativa breve organizado por el Club de Lectura y la Escuela de Adultos, con la participación musical de flautas a cargo de Mati y María Pérez Ramírez, integrantes de la Banda El Alabi.

Las jornadas continuarán el sábado 21 con una conferencia programada a las 17:30 horas en la Biblioteca. El encargado de la ponencia será el doctor Francisco Valdivieso, quien abordará el tema «Prevención y promoción de la salud», ofreciendo claves para mejorar la calidad de vida desde una perspectiva divulgativa y accesible.

El evento está coordinado por la presidenta de la asociación, Asún Torres Jaraba, y cuenta con la colaboración de la Biblioteca Pública, el Ayuntamiento de Cúllar y Radio Cúllar.

Además de su programación principal, las jornadas buscan reforzar el tejido cultural local, promoviendo el encuentro intergeneracional y el intercambio de conocimientos entre vecinos. Desde la organización se destaca la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la vida cultural del municipio y poner en valor el talento local.

Se espera una notable afluencia de público durante ambos días, en una edición que apuesta por combinar tradición, arte y compromiso social en un mismo espacio.