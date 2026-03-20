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Asún Torres Jaraba, presidenta de la Asociación de Pregoneros de Cúllar JOSÉ UTRERA

Cúllar acoge las Jornadas Culturales que organiza la Asociación de Pregoneros de las fiestas de Moros y Cristianos

Las jornadas buscan reforzar el tejido cultural local, promoviendo el encuentro intergeneracional y el intercambio de conocimientos entre vecinos

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

Viernes, 20 de marzo 2026, 14:22

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La IV edición de las Jornadas Culturales de la Asociación de Pregoneros de Cúllar se celebra los días 20 y 21 de marzo de 2026, ... consolidándose como una cita destacada en la agenda cultural del municipio. Bajo el lema «Lienzos, música y palabra», el evento reunirá diversas expresiones artísticas y literarias con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y el acceso a la cultura.

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