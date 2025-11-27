Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Gimnasio municipal del Ayuntamiento de Cuevas del Campo IDEAL

Cuevas del Campo renueva su gimnasio municipal

El Ayuntamiento obtiene una importante subvención y logra la tercera mejor puntuación de Andalucía para mejorar el Gimnasio Los Aljibes con nuevo equipamiento gracias a la distinción UAEF obtenida en 2024

JOSÉ UTRERA

BAZA

Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:32

El Ayuntamiento de Cuevas del Campo vuelve a situarse a la vanguardia del deporte y la salud con la obtención de la máxima subvención posible, ... 25.000 euros, dentro de las ayudas dirigidas a entidades locales de Andalucía para la promoción de la actividad física en zonas despobladas, en régimen de concurrencia competitiva. Esta convocatoria forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

