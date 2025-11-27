Cuevas del Campo renueva su gimnasio municipal

El Ayuntamiento de Cuevas del Campo vuelve a situarse a la vanguardia del deporte y la salud con la obtención de la máxima subvención posible, ... 25.000 euros, dentro de las ayudas dirigidas a entidades locales de Andalucía para la promoción de la actividad física en zonas despobladas, en régimen de concurrencia competitiva. Esta convocatoria forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Solo 26 municipios andaluces han resultado beneficiarios y Cuevas del Campo ha logrado la tercera mejor puntuación de toda la comunidad autónoma. Este resultado destaca especialmente si se tiene en cuenta el tamaño del municipio y su firme apuesta por el deporte como herramienta de bienestar, cohesión y calidad de vida.

El excelente posicionamiento de Cuevas del Campo se debe, en gran medida, a contar con una UAEF, Unidad Activa del Ejercicio Físico, distinción que obtuvimos en 2024 y de la que solo disponen 48 municipios en toda Andalucía. El Gimnasio Los Aljibes forma parte de esta red, lo que sitúa al municipio en una posición referente en la promoción del ejercicio físico saludable.

Gracias a esta subvención se adquirirá nuevo equipamiento deportivo para seguir modernizando las instalaciones municipales: una cinta de correr, bicicletas estáticas, una elíptica, varias máquinas de musculación, bancos regulables, set de pesas y kettlebells, barras, agarres y otros elementos destinados a ampliar y mejorar la oferta deportiva para toda la ciudadanía.

La alcaldesa, Carmen Rocío Martínez, ha destacado el valor de esta nueva inversión: «Para un municipio como el nuestro, recibir la máxima cuantía posible y lograr la tercera mejor puntuación de Andalucía es un logro enorme. Refleja el esfuerzo que venimos haciendo durante años para fomentar el deporte, no solo como actividad física, sino como una manera de vivir más saludable y de fortalecer la comunidad». La alcaldesa, que ha agradecido el trabajo de los técnicos municipales, ha afirmado que «Cuevas del Campo es un pueblo pequeño, pero muy comprometido, y seguimos demostrando que cuando se trabaja con constancia, los resultados llegan».

Martínez también ha subrayado la importancia de formar parte de la UAEF:

«Ser uno de los 48 municipios andaluces con Unidad Activa del Ejercicio Físico nos obliga a seguir avanzando. Esta financiación nos permitirá ampliar recursos, mejorar el gimnasio municipal y ofrecer más oportunidades a nuestros vecinos y vecinas para cuidarse y mantenerse activos».

Con esta nueva inversión, Cuevas del Campo reafirma su posición como uno de los municipios más implicados en materia deportiva dentro del ámbito rural andaluz, consolidando un modelo de salud y bienestar que continúa creciendo año tras año.