Cuevas del Campo instalará cámaras de vigilancia para mejorar la seguridad

El Ayuntamiento de Cuevas del Campo instalará cámaras de seguridad para reforzar la vigilancia en caminos rurales, zonas de acceso a explotaciones agrarias y áreas ... especialmente sensibles del municipio, mejorando la protección del entorno y ofreciendo más tranquilidad a agricultores, ganaderos y al conjunto de la ciudadanía.

El Consistorio ha obtenido una subvención de 10.000 euros de la Diputación Provincial de Granada en el marco del programa de ayudas para la implantación de sistemas de alertas y videovigilancia en emplazamientos rurales, correspondiente al ejercicio 2025.

La alcaldesa de Cuevas del Campo, Carmen Rocío Martínez, ha valorado muy positivamente la concesión de esta ayuda. «Nuestro municipio tiene una fuerte vinculación con el campo. Gran parte de la actividad económica de Cuevas del Campo procede del sector agrario, especialmente del olivar, y contamos con numerosos caminos rurales que requieren atención y seguridad». Además, ha apuntado que esta subvención «permitirá instalar sistemas de vigilancia que ayudarán a prevenir robos, actos vandálicos y mejorar la protección de nuestros agricultores y de todas las familias que viven y trabajan en estas zonas.»

Martínez ha añadido que se trata de «una inversión necesaria para modernizar los servicios públicos y garantizar que nuestros caminos y explotaciones sean espacios seguros, lo que repercute directamente en el bienestar de la población y en la economía local».

El Ayuntamiento iniciará en las próximas semanas los procedimientos administrativos para la instalación de los nuevos dispositivos, que se ubicarán en puntos estratégicos definidos por los servicios técnicos de seguridad.