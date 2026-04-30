El «Cubo Cultura» convierte el arte en diálogo vivo con el Geoparque de Granada

La localidad de Huéscar acoge una nueva propuesta artística en el marco del proyecto «Cubo Cultura», desarrollado en el entorno del Geoparque de Granada. La ... iniciativa, fruto de la colaboración entre la Escuela de Arte de Huéscar y la Universidad de Alicante, ha dado lugar a una intervención artística colectiva que redefine este espacio como un lugar de interacción cultural.

La instalación reúne el trabajo de los distintos ciclos formativos del centro —Forja Artística, Ebanistería Artística, Cerámica Artística y Proyectos y Dirección de Obras de Decoración—, cuyos estudiantes han creado piezas de pequeño formato utilizando materiales como hierro, madera, cerámica y acetato. Estas obras se disponen suspendidas en el interior del cubo, generando una composición dinámica que evoluciona con la luz y el movimiento del aire.

Cada material establece un vínculo simbólico con el entorno natural: la madera evoca los pinares de la zona, el hierro remite a la fuerza estructural, la cerámica conecta con la tierra y el acetato sugiere la presencia del agua del río cercano. El resultado es un conjunto en constante transformación visual, donde los reflejos y la disposición flotante aportan ligereza y movimiento.

Como parte del proceso creativo, el alumnado ha desarrollado textos breves que refuerzan la conexión entre la instalación y el paisaje del Geoparque, ampliando la experiencia más allá de lo visual.

Tras su inauguración, el «Cubo Cultura se consolida como un espacio para el diálogo entre patrimonio, arquitectura y ciudadanía. La iniciativa marca además el inicio de una programación de actividades culturales abiertas que se desarrollarán en las próximas semanas, culminando el 9 de mayo en Granada con motivo del Día de Europa.