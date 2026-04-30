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El «Cubo Cultura» convierte el arte en diálogo vivo con el Geoparque de Granada

Una intervención colectiva impulsada por la Escuela de Arte de Huéscar y la Universidad de Alicante transforma este espacio en un punto de encuentro entre naturaleza, creación y comunidad

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El Cubo Cultura ubicado en Duda
El Cubo Cultura ubicado en Duda. (IDEAL)

JOSÉ UTRERA

HUÉSCAR

La localidad de Huéscar acoge una nueva propuesta artística en el marco del proyecto «Cubo Cultura», desarrollado en el entorno del Geoparque de Granada. La ... iniciativa, fruto de la colaboración entre la Escuela de Arte de Huéscar y la Universidad de Alicante, ha dado lugar a una intervención artística colectiva que redefine este espacio como un lugar de interacción cultural.

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El «Cubo Cultura» convierte el arte en diálogo vivo con el Geoparque de Granada

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