La Junta prolonga un mes más las restricciones por la viruela en Baza

Los últimos sacrificios de animales tuvieron lugar el pasado 9 de noviembre, por lo que el plazo de 30 días que se cuenta a partir de la limpieza y desinfección de las instalaciones está llegando a su fin. No obstante, en la comarca viven con el miedo de que en cualquier momento un positivo pueda volver a poner el contador a cero.

El perímetro de seguridad de diez kilómetros se mantiene y se están tomando muestras exhaustivas en las explotaciones comprendidas en un radio de cinco kilómetros desde lo focos, con cribados por PCR. «Se han muestreado 43 explotaciones, en la provincia, 42 son negativos y estamos a la espera del último», explican a IDEAL desde la Consejería de Agricultura que actuará en función de la evolución de los continuos análisis epidemiológicos que se están realizando.

La intención por el momento es prolongar la inmovilización del ganado, que tiene prohibido salir a pastar bajo sanción de multa, ya que el virus permanece activo en caminos y pastos y puede contaminar a los animales.

En estos momentos, 19.948 cabezas de ganado permanecen confinadas en las explotaciones de Baza y Huéscar, mientras que otros 13.977 corderos permanecen sin salida en los cebaderos.

«El periodo inmovilización si no aparecen nuevos focos terminaría el 25 de diciembre», anuncia la consejería. No obstante, cuando se levante la restricción y se permita que el ganado vuelva a salir a pastar se mantendrían medidas de seguridad como visitas clínicas a las explotaciones para movimientos de más riesgos. La entrada de ganado a las explotaciones foco también quedaría restringida hasta que no se realice un centinejale con ganado y se verifique la ausencia de virus.