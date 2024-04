Las cruces de mayo en Baza serán los días 3, 4 y 5

La fiesta de la Cruz empieza ya a prepararse en la ciudad de Baza, que desde hace años la viene recibiendo con notable expectación y participación. En esta ocasión las cruces tomarán protagonismo durante los días 3, 4 y 5 de mayo, viernes, sábado y domingo, y para que todo funcione de la mejor manera ya se ha aprobado la normativa municipal que determinará las circunstancias que deberán respetarse en su instalación y desarrollo, así como las bases que van a regular el tradicional concurso de engalanamiento.

El plazo para solicitar la instalación de una Cruz de mayo en Baza finalizará el viernes 19 de abril, debiendo realizarse en el registro de entrada del Ayuntamiento o a través de su sede electrónica. Podrán instalar Cruz las asociaciones de vecinos, culturales, deportivas, Hermandades y otro tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, residencias escolares, residencias con capacidades especiales, centros de carácter social, centros educativos, centros sanitarios y comercios. Siempre en los lugares que se soliciten y bajo las instrucciones de los servicios técnicos municipales. «Si los solicitantes no fuesen los anteriormente citados, solo podrán montar barras profesionales del ramo de la hostelería con licencia fiscal vigente», dicen expresamente las bases.

Solo podrá instalarse una Cruz por plaza o parque, nunca en jardines, y sin alterar el espacio ni modificar el mobiliario urbano. La superficie máxima que podrá ocuparse es de 25 metros cuadrados si es sin barra y de 35 metros cuadrados si es con barra. «En la decoración deberá haber símbolos alegóricos y típicos de Baza». En el caso de las Cruces con barra, «con el fin de evitar atropellos, consumo de alcohol fuera de la Cruz, actos incívicos, etc. los titulares de las actividades deberán de ceñirse, en cuanto a espacio a ocupar se refiere y aforo, a lo dispuesto por el área de Gobernación, no pudiendo invadir otros espacios que no sean los diseñados por dicha área, ni se podrá superar el aforo que quepa en dicho espacio». Así mismo, deberán contar «obligatoriamente» durante los tres días con un WC portátil o los que determinen su espacio y aforo, con un cartel que diga «Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad» y un suelo o pavimento de vinilo o goma con estriberas.

En cuanto a sonido, solo se podrá reproducir música durante el horario de apertura «siendo ésta preferiblemente de corte tradicional, evitando la reproducción de música electrónica, disco o similares». Entre las 17:00 y las 20:00 horas solo se permitirá música de ambiente (no superior a 50 dB). Aquellas barras que estén junto a vías de circulación de vehículos deberán encontrarse valladas en todo su perímetro. Las barras podrán permanecer abiertas desde las 12:00 del día 3 de mayo hasta las 18:00 horas del día 5 de mayo. En todo ese tiempo, la decoración de la Cruz deberá estar totalmente terminada, quedando claro en las bases que «mientras esta circunstancia no ocurra, la barra permanecerá cerrada». Los horarios de apertura serán de 12:00 a 2:00 horas, los dos primeros días, y de 12:00 a 18:00 horas, el domingo. Para hacer cumplir todas estas medidas, así como la limpieza del espacio, etc. se ha establecido una fianza de 750 euros, que podrá perderse en todo o en parte si no se cumplen las bases.

Concurso de Decoración de Cruces

Para dinamizar y promocionar la fiesta de la Cruz en la ciudad, así como para dar protagonismo activo a los ciudadanos y colectivos del municipio, el Ayuntamiento ha convocado el Concurso de Decoración de Cruces de Mayo 2024, para el que habrá que inscribirse mediante una solicitud expresa. Evidentemente, habrá que tener montada la Cruz desde las 12:00 horas del día 3 a las 15:00 horas del domingo 5 de mayo. El jurado estará formado por los miembros de la Comisión de Cultura y el fallo se conocerá, así como la entrega de los premios, durante el día 4 de mayo. Se valorará la creación artística, originalidad, ingenio y riqueza artística, así como los materiales utilizados, la dificultad, etc.

Se establecen las siguientes modalidades: Cruces con Barra, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; Cruces sin Barra, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; Cruces de Interior (patios, portales, cocheras…), con dos premios de 300 y 200 euros; premio al Barrio mejor engalanado, dirigido a asociaciones de vecinos, con un premio único de 500 euros; premio al Mejor Centro Educativo o Residencial, con tres premios de 500, 300 y 200 euros; premio a la Mejor Cruz Cofrade, con dos premios de 300 y 200 euros; y premio a la Mejor Cruz de escaparate de comercio minorista y mayorista, con dos premios de 200 y 100 euros. El gasto total en premios asciende a 4.800 euros y solo se podrá recibir uno por Cruz.