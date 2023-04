Cristina Rojas Bautista, candidata a la alcaldía de Zújar por el PSOE

La actual concejal del consistorio zujareño, Cristina Rojas Bautista, es la candidata del PSOE a la alcaldía de Zújar de cara a las elecciones del 28 de mayo. El partido socialista ha renovado la candidatura y tras varias legislaturas municipales también la cabeza de lista.

Cristina Rojas, destaca que la lista que el PSOE presenta está compuesta por personas «preparadas, maduras, y muy importante, nuevas en su gran mayoría y con muchas ideas y ganas de trabajar por llevar a su pueblo, a lo más alto en todos los sentidos. Como se diría savia nueva, que tanta falta hace».

La cabeza de lista indica «que no queremos prometer algo que se escape a la realidad, todos sabemos que en época de elecciones, algunos grupos se comprometen a realizar verdaderas irrealidades, nosotros no queremos jugar con la ilusión de nuestros vecinos queremos vender proyectos posibles y reales. Esperamos que la población sepa apreciar eso, que no todo vale, y que debemos de pensar en lo que queda por hacer, no en lo hecho, porque tenemos que seguir avanzando».

Cristina Rojas, asegura que tiene grandes proyectos en mente, viables, que van a presentar a la ciudadanía en breve, como adelanto refiere la creación de un Centro de Día para que los mayores que lo necesiten no tengan que ir a pueblos vecinos. Y a la misma vez generar nuevos puestos de trabajo en el municipio y facilitar un desahogo a las familias.

Rojas, aclara que una vez que se lleve a cabo este proyecto, «si es viable la creación de una residencia no descartamos hacerla, desde ya me comprometo, pero tenemos que ser realistas, todo en esta vida va por fases, y no podemos empezar la casa por el tejado».

La candidata, recuerda que no se pueden dejar proyectos fantasma en nuestro recorrido (hay que aprender de lo vivido), por ello hay que medir cada decisión que se tome.

«Agradezco el grupo humano que me acompaña en este nuevo proyecto ilusionante y dar las gracias a PSOE Zújar por proponerme liderar su candidatura».