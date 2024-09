Crece el parque móvil municipal de Baza con la incorporación de dos nuevos vehículos

José Utrera Jueves, 12 de septiembre 2024, 20:51 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Opciones para compartir Copiar enlace

El parque móvil del Ayuntamiento de Baza ha crecido con la llegada de dos nuevos vehículos que ya se han incorporado en los distintos servicios municipales. Se trata de una furgoneta multiusos, que podrá utilizarse en diferentes concejalías y para diversas funciones de logística, y de un camión de pequeñas dimensiones con pluma hidráulica, que también se ha puesto a disposición de todas las concejalías. Ambos vehículos se han presentado oficialmente tras su rotulación en los primeros días de septiembre.

El responsable del parque móvil municipal, José Antonio Valdivieso, ha destacado la versatilidad de ambos vehículos. La furgoneta estará a disposición de distintos trabajadores municipales ya que puede ser utilizada en infinidad de asuntos de transporte, traslado, etc. que se requieren a diario. En cuanto al camión, sus medidas van a permitir su acceso a determinadas calles, especialmente del centro urbano, de reducidas dimensiones. Entre sus cometidos estará también el apoyo en la recogida de los nuevos contenedores jaula de cartón, la colaboración en el traslado de los hinchables para celebraciones infantiles, etc. Así mismo, Valdivieso ha subrayado la adecuada inversión que el Ayuntamiento ha realizado en la adquisición de ambos vehículos, cuyo coste es inferior a un tercio de su valor de mercado. «La experiencia en el día a día nos dice que son vehículos que necesitábamos, que van a ser muy utilizados; además, los hemos comprado en muy buenas condiciones económicas con un considerable ahorro para el Ayuntamiento. Estamos contentos», ha indicado el concejal. El ayuntamiento no ha facilitado el importe de los vehículos que son de segunda mano y adquiridos en Galicia, hasta donde se trasladaron dos concejales para su compra, realizada hace unas semanas.

