Cortes de Baza presenta al obispo los actos del 425 aniversario de San Cosme y San Damián como patronos

Una representación de la Junta Directiva de la Hermandad Sacramental de San Cosme y San Damián, de Cortes de Baza, junto con el párroco y ... consiliario, Salvador Cifuentes, se han reunido con el obispo de la Diocesis Francisco Jesús Orozco. En la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Baza, para presentar al obispo el cartel, logo, video documental y programa de actos, preparados para la celebración del 425 aniversario del nombramiento como Patronos de Cortes de Baza de los Santos Médicos, que será en 2026.

Los actos programados están destinados a todas las edades, comenzando este mes de diciembre por una exposición de pinturas realizadas por los alumnos del CEIP Santos Médicos de Cortes, y la recuperación de la Misa de gozos durante la Navidad.

Durante el año 2026, hasta el 8 de noviembre, todos los meses habrá actos; conferencias culturales, históricas, religiosas y de caridad; exposiciones de bienes y enseres sobre la historia de la Hermandad; y la presentación de un libro a cerca de la vida de los Patronos, San Cosme y San Damián.

En los meses de agosto y septiembre, en los que tienen lugar sus cultos, también se harán salidas procesionales con celebración de la Eucaristía en diferentes puntos del pueblo, por donde no pasan normalmente las procesiones. El 2 de noviembre solemnidad de los fieles difuntos, los Patronos irán hasta el cementerio municipal, donde se vivirá una jornada histórica.

Por último, el 8 de noviembre, se celebrará una Misa solemne y una procesión en conmemoración del 425 aniversario del nombramiento como Patronos de Cortes de Baza de los Santos Médicos. Se cerrará así un año lleno de actos extraordinarios para conmemorar esta fecha tan importante para los cortesanos y cortesanas.