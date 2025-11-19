Cortes de Baza celebra los 425 años de patronazgo de San Cosme y San Damián

La Parroquia de Cortes de Baza, acogió la presentación los actos conmemorativos del 425 aniversario del patronazgo de San Cosme y San Damián, que dese ... el año 1601 velan por el pueblo. Un acontecimiento que se afronta con la solemnidad y la emoción propias de las grandes citas cofrades.

Tras la eucaristía celebrada en la iglesia de la Anunciación el pasado sábado, por el cura párroco Salvador Cifuentes, se abría oficialmente el año jubilar, la luz del cartel conmemorativo se alzó ante los fieles como anuncio de lo que está por venir: doce meses de fe expresada en forma de conferencias, cultos especiales, publicaciones, exposiciones, obras de caridad y la recuperación de antiguas tradiciones que volverán a resonar por las calles donde tantas veces se ha invocado a los Santos Médicos. No faltarán tampoco las salidas procesionales extraordinarias, que permitirán a Cortes de Baza ver de nuevo a sus Patronos caminar por distintos itinerarios, cobijados por un pueblo que nunca les falla.

Hubo un instante especialmente emotivo: la presentación del documental «425: el latido de un pueblo». Dirigido por Nacho Alted y con la colaboración de Rafael Troyano, la obra recoge la historia viva, la fe heredada y el sentir hondo de quienes, desde niños, han aprendido a pronunciar los nombres de Cosme y Damián como quien nombra a sus protectores. El vídeo se convierte así en una ofrenda audiovisual a la devoción de un pueblo que late al compás de sus Patronos.

Comienza, pues, un año grande. Un año de incienso, memoria y gratitud. De volver la vista atrás para entender que esta devoción —tan arraigada en el norte de Granada— no se explica sin las procesiones bajo el sol de septiembre, sin los rezos que se escapan en silencio, sin las promesas y sin las historias contadas de abuelos a nietos. Un año para celebrar que, desde hace 425 años, San Cosme y San Damián siguen siendo el corazón que sostiene la fe de Cortes de Baza.