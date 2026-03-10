Convocan una concentración el 15 de marzo para denunciar el deterioro del Hospital de Baza

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del nordeste de Granada ha convocado una concentración ciudadana el próximo domingo 15 de marzo, a las ... 12.00 horas, en la Plaza Mayor de Baza, con el objetivo de denunciar el progresivo deterioro de la atención sanitaria en la comarca y reclamar el mantenimiento de los servicios del Hospital de Baza.

El anuncio se realizó durante una rueda de prensa celebrada en el edificio sindical de la ciudad bastetana, en la que participaron representantes sanitarios, sindicales y sociales vinculados al colectivo, que alertaron del empeoramiento de la situación asistencial en la zona en los últimos años.

La portavoz de la plataforma, Mariana Palma, explicó que la movilización pretende «alzar la voz de los pueblos de las comarcas de Baza y Huéscar» ante lo que consideran una pérdida constante de recursos sanitarios. El colectivo reclama una sanidad pública que garantice una atención digna, cercana y con medios suficientes tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Según denuncian desde la plataforma, el Hospital de Baza —referente sanitario para miles de vecinos del norte de la provincia de Granada— ha sufrido en los últimos años una reducción progresiva de especialistas, recortes en determinados servicios y un aumento significativo de las listas de espera.

La situación resulta especialmente preocupante, advierten, en un territorio extenso, con numerosos municipios rurales y una población cada vez más envejecida. En estas circunstancias, el traslado de pacientes a otros hospitales de la provincia supone un obstáculo añadido para el acceso a la atención sanitaria. «Cuando se recortan medios o se eliminan servicios no hablamos únicamente de organización sanitaria, sino de derechos básicos y de igualdad entre territorios», sostiene Palma.

La convocatoria busca reunir a ciudadanos, asociaciones, colectivos sociales, sindicatos y representantes institucionales para visibilizar el malestar creciente en la zona. Está previsto que a la protesta se sumen también plataformas sanitarias de otras comarcas de Granada y representantes de movimientos en defensa de la sanidad pública.

Desde la plataforma recuerdan que en los últimos años han impulsado diversas acciones reivindicativas, entre ellas charlas informativas en distintos municipios y encuentros vecinales para recoger las principales quejas sobre la situación sanitaria. Entre sus demandas destacan la recuperación de servicios hospitalarios perdidos, el refuerzo de las plantillas médicas y la mejora del acceso a la atención sanitaria en toda la comarca.

Los organizadores han hecho un llamamiento a la ciudadanía para que participe en la concentración del domingo y «defienda una sanidad pública fuerte y de calidad», subrayando que la movilización no responde a intereses partidistas sino a la necesidad de garantizar una atención sanitaria adecuada para la población del área.

La convocatoria se produce además después de que el consejero de Salud de la Junta de Andalucía negara recientemente en sede parlamentaria la situación denunciada por la Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública del Nordeste de Granada, lo que ha incrementado la preocupación y el malestar entre los colectivos ciudadanos que llevan años alertando del deterioro asistencial en la zona.