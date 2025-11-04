Constituida la Junta Local de Seguridad de Cúllar

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, han presidido hoy la constitución de la Junta ... Local de Seguridad del municipio, un órgano de cooperación entre administraciones destinado a mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local.

Durante la reunión, celebrada en el Ayuntamiento de Cúllar, se han analizado las principales necesidades en materia de seguridad del municipio y se han establecido líneas de actuación conjunta para reforzar la prevención y la respuesta ante posibles incidencias. El subdelegado ha destacado la importancia de esta herramienta de colaboración «para garantizar la tranquilidad y el bienestar de los vecinos y vecinas de Cúllar».

Por su parte la alcaldesa, señala que la constitución formal de la Junta de Local de Seguridad es darle forma legal a una colaboración que ya se estaba realizando y poder tener un instrumento formal para que al menos una vez al año, que es lo que estipula la normativa, se reúna para estudiar la situación o en momentos puntuales ante la programación de eventos y abordar asuntos como la prevención de la violencia de género, asuntos relacionados con la distribución sustancias estupefacientes, tráfico, y todo el día a día del municipio.

«El primer paso que necesitábamos era tener Policía Local en plantilla, ya se han cubierto las plazas, por lo tanto, el siguiente paso era conformar la Junta de Local de Seguridad y seguir avanzando». Señala la alcaldesa.

El próximo paso indica Ana Belén Martínez «será adherirnos al Pacto de Estado como municipio Viogen. También vamos e impulsar la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil, una vez este ultimada y actualizada su reglamentación.

Recientemente la localidad cullarense ha vuelto a contar con Policía Local propia, y su puesta en funcionamiento se está dejando notar en la vida diaria de los vecinos, que antes estaban un tanto desasistidos en materia de seguridad ciudadana, vial.