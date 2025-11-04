Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Baza

Constituida la Junta Local de Seguridad de Cúllar

El objetivo es reforzar la coordinación en materia de seguridad ciudadana en el municipio

JOSÉ UTRERA

CÚLLAR

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:45

El subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, y la alcaldesa de Cúllar, Ana Belén Martínez, han presidido hoy la constitución de la Junta ... Local de Seguridad del municipio, un órgano de cooperación entre administraciones destinado a mejorar la coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la Policía Local.

